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Ni futbolista ni cantante: el único peruano entre los más ricos del mundo posee USD 5.200 millones

El empresario avanzó varios puestos en el ranking mundial elaborado por Forbes, favorecido por el aumento de su fortuna y por recientes decisiones estratégicas tomadas dentro del grupo empresarial que encabeza.

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    Ni futbolista ni cantante: el único peruano entre los más ricos del mundo posee USD 5.200 millones
    Peruano más rico del mundo
    Ni futbolista ni cantante: el único peruano entre los más ricos del mundo posee USD 5.200 millones

    El empresario Eduardo Hochschild figura como el único peruano incluido en el ranking “The World’s Billionaires 2026”, una lista internacional que reúne a las mayores fortunas del planeta. La clasificación fue elaborada por la revista Forbes, que posicionó al ejecutivo entre los patrimonios más destacados a nivel global.

    Según el informe, el presidente del Grupo Hochschild posee una fortuna estimada en USD 5.200 millones, cifra que le permitió ubicarse en el puesto 823 del ranking. Esta posición supone un ascenso frente al año anterior, cuando su patrimonio se calculaba en USD 2.400 millones y ocupaba el lugar 1.513.

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    La clasificación se determina mediante una metodología que considera los activos personales de cada empresario, entre ellos participaciones en empresas públicas y privadas, bienes inmobiliarios y otros activos de valor. Además, toma como referencia el precio de las acciones y el tipo de cambio registrados al cierre de la jornada bursátil.

    Trayectoria empresarial y recientes decisiones del grupo

    A sus 62 años, Hochschild tiene formación en ingeniería mecánica y física por la Tufts University, en Estados Unidos. Ingresó al conglomerado familiar en 1987 y desde 1998 ocupa la presidencia del holding.

    El grupo empresarial dirige la compañía minera Hochschild Mining, dedicada a la producción de oro y plata y con operaciones en Perú, Argentina y Brasil. Como parte de su plan de crecimiento, en 2025 anunció que, a través de su filial Aclara Resources, invertirá USD 277 millones en la construcción de su primera planta de tierras raras en Estados Unidos.

    Del mismo modo, hacia finales del año pasado el conglomerado informó la venta de su participación mayoritaria en Cementos Pacasmayo al grupo suizo Holcim. La transacción, valorizada en cerca de USD 1.500 millones, todavía espera la aprobación de las autoridades regulatorias peruanas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ni futbolista ni cantante: el único peruano entre los más ricos del mundo posee USD 5.200 millones
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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