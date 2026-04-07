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Elecciones 2026: ¿Cuánto pagarás si NO votas este 12 de abril? JNE actualiza las multas por distrito

Descubre cuánto deberás pagar si no votas en las Elecciones 2026, los montos según distrito y toda la información del 12 de abril.

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    Elecciones 2026: ¿Cuánto pagarás si NO votas este 12 de abril? JNE actualiza las multas por distrito
    Estas son las multas para los que no votan en las Elecciones Perú 2026. | Composición Wapa
    Elecciones 2026: ¿Cuánto pagarás si NO votas este 12 de abril? JNE actualiza las multas por distrito

    No acudir a votar en las Elecciones Generales Perú 2026 implica una multa económica para los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, ya que el sufragio es obligatorio. La cuantía de la sanción varía según el distrito y su clasificación socioeconómica, definida por la ONPE, que distingue entre zonas no pobres, pobres y de pobreza extrema. En esta nota te contamos cuánto se paga por no votar, cómo se calcula la multa y las formas de cancelarla.

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    Multas por no votar en las Elecciones Generales 2026: revisa los montos


    El monto de la multa no es igual para todos los votantes y depende del tipo de distrito donde estén inscritos:

    • En distritos considerados no pobres, la sanción es de S/110, equivalente al 2% de la UIT.
    • En distritos catalogados como pobres no extremos, el pago será de S/55, es decir, el 1% de la UIT.
    • En distritos clasificados como pobres extremos, la sanción se reduce a S/27,50, correspondiente al 0,5% de la UIT.

    El cálculo se realiza automáticamente según los datos del INEI y la dirección registrada en el DNI del elector.

    Montos de multas por no votar en las Elecciones de este 12 de abril.
    Montos de multas por no votar en las Elecciones de este 12 de abril.
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    ¿Cómo conocer la clasificación de pobreza de mi distrito, según INEI?


    Para conocer la clasificación de pobreza de tu distrito según el INEI, accede al Mapa de Pobreza Provincial y Distrital en su portal web oficial, donde se detallan los indicadores del último censo. También puedes utilizar el Sistema de Información Distrital del INEI para buscar tu ubicación específica. Pasos para conocer la información:

    • Mapa de Pobreza: Busca los documentos "Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital" elaborados por el INEI (generalmente basados en el último censo) para encontrar indicadores desglosados por área geográfica.
    • Sistema de Información Distrital:
      1. Entra al sistema del INEI.
      2. Selecciona "Ingresar" y elige departamento, provincia y distrito.
      3. Usa el botón agregar (+) para visualizar los indicadores de pobreza.

    Link para saber si soy miembro de mesa en las Elecciones 2026

    1. Abre el enlace oficial de consulta electoral de la ONPEhttps://consultaelectoral.onpe.gob.pe/
    2. Escribe tu número de DNI en el campo correspondiente.
    3. Revisa el resultado: el sistema te dirá si fuiste elegido como miembro de mesa.
    4. Verifica tu rol: sabrás si eres titular (presidente, secretario o tercer miembro) o suplente y el local de votación asignado.

    ¿Qué pasa si no voto ni pago la multa electoral?

    Si un elector no vota en las Elecciones 2026 y no paga la multa, su nombre queda en el padrón de omisos del JNE. Esto impide realizar trámites ante el Estado hasta regularizar la situación, pagando la multa o presentando una dispensa por motivos válidos como enfermedad, viajes al extranjero o desastres naturales, los cuales deben justificarse dentro de los plazos establecidos por la autoridad electoral.

    SOBRE EL AUTOR:
    Elecciones 2026: ¿Cuánto pagarás si NO votas este 12 de abril? JNE actualiza las multas por distrito
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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