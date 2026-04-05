ONPE reasignó locales de votación en Lima, Arequipa y La Libertad: consulta AQUÍ dónde te toca votar este 12 de abril

Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
La ONPE reasignó locales de votación en Lima, Arequipa y La Libertad, por lo que pide verificar a tiempo dónde votar este 12 de abril..

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡A días de elecciones! De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se han reasignado algunos locales de votación, afectando a electores que ya tenían un lugar asignado para votar este domingo 12 de abril. Vale recordar que, en marzo, durante una entrevista, Henry Orna, subgerente de organización y ejecución electoral, informó que cerca de 33.000 ciudadanos serán reubicados. Conoce aquí todos los detalles y cómo verificar tu nuevo centro de votación.

    wapa.pe

    ONPE reasigna locales por fallas y pide verificar lugar de voto

    La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó sobre la reasignación de algunos locales de votación de cara a las Elecciones Generales 2026. En enero, el organismo contaba con más de 10,352 centros habilitados, en su mayoría instituciones educativas que facilitaron sus espacios para que los ciudadanos elijan presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino.

    ONPE anuncia reasignaciones de último minuto para este 12 de abril.
    No obstante, el sábado 4 de abril, la entidad exhortó a los electores a verificar con anticipación su lugar de votación para el domingo 12, debido a cambios en zonas como Lima Metropolitana, Arequipa y La Libertad. Según explicó la ONPE, esta medida responde a que algunos locales inicialmente considerados no cumplían con las condiciones adecuadas o se encontraban en proceso de mantenimiento o remodelación, lo que obligó a su reubicación para garantizar un proceso seguro y ordenado.

    wapa.pe

    Elecciones Generales: ¿Dónde te tocará votar el 12 de abril?

    Ante la reasignación de locales de votación, es fundamental verificar a tiempo si tu mesa de sufragio fue modificada. La ONPE recomienda a los ciudadanos ingresar nuevamente a su página oficial para conocer su nuevo local de votación. Sigue los pasos indicados y entérate.

    • Para consultar tu información, solo necesitas seguir estos pasos con tu número de DNI:
    • Ingresa a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio
    • Escribe tu número de DNI y haz clic en “Consultar”.
    • El sistema mostrará tu centro de votación asignado, la dirección exacta y el número de mesa de sufragio.
    • También podrás confirmar si fuiste seleccionado como miembro de mesa.
    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;