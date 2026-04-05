ONPE reasignó locales de votación en Lima, Arequipa y La Libertad: consulta AQUÍ dónde te toca votar este 12 de abril
¡A días de elecciones! De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se han reasignado algunos locales de votación, afectando a electores que ya tenían un lugar asignado para votar este domingo 12 de abril. Vale recordar que, en marzo, durante una entrevista, Henry Orna, subgerente de organización y ejecución electoral, informó que cerca de 33.000 ciudadanos serán reubicados. Conoce aquí todos los detalles y cómo verificar tu nuevo centro de votación.
PUEDES VER: ONPE reasigna LOCALES de votación a 33 MIL electores: Conoce AQUÍ si tu mesa fue modificada
ONPE reasigna locales por fallas y pide verificar lugar de voto
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó sobre la reasignación de algunos locales de votación de cara a las Elecciones Generales 2026. En enero, el organismo contaba con más de 10,352 centros habilitados, en su mayoría instituciones educativas que facilitaron sus espacios para que los ciudadanos elijan presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino.
No obstante, el sábado 4 de abril, la entidad exhortó a los electores a verificar con anticipación su lugar de votación para el domingo 12, debido a cambios en zonas como Lima Metropolitana, Arequipa y La Libertad. Según explicó la ONPE, esta medida responde a que algunos locales inicialmente considerados no cumplían con las condiciones adecuadas o se encontraban en proceso de mantenimiento o remodelación, lo que obligó a su reubicación para garantizar un proceso seguro y ordenado.
PUEDES VER: Senamhi lanza advertencia urgente por lluvias intensas en nueve regiones: se refuerzan medidas
Elecciones Generales: ¿Dónde te tocará votar el 12 de abril?
Ante la reasignación de locales de votación, es fundamental verificar a tiempo si tu mesa de sufragio fue modificada. La ONPE recomienda a los ciudadanos ingresar nuevamente a su página oficial para conocer su nuevo local de votación. Sigue los pasos indicados y entérate.
- Para consultar tu información, solo necesitas seguir estos pasos con tu número de DNI:
- Ingresa a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio
- Escribe tu número de DNI y haz clic en “Consultar”.
- El sistema mostrará tu centro de votación asignado, la dirección exacta y el número de mesa de sufragio.
- También podrás confirmar si fuiste seleccionado como miembro de mesa.