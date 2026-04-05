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Ocio - Senamhi lanza advertencia urgente por lluvias intensas en nueve regiones: se refuerzan medidas

Senamhi lanza advertencia urgente por lluvias intensas en nueve regiones: se refuerzan medidas

El Senamhi lanzó una alerta para la Amazonía y áreas cercanas ante la presencia de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían impactar a miles de personas.

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    Senamhi lanza advertencia urgente por lluvias intensas en nueve regiones
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    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta por precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la selva peruana, un escenario que impactará a nueve regiones del país durante las próximas 48 horas.

    La entidad meteorológica, adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), informó que este evento climático se mantendrá hasta las 11.59 p. m. del martes 7 de abril.

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    La advertencia, correspondiente al Aviso Meteorológico N.º 128, comprende las regiones de Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali.

    Entre las provincias con mayor riesgo figuran Bagua, Bongará y Condorcanqui en Amazonas; Calca y La Convención en Cusco; Huánuco, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca en Huánuco; Chanchamayo, Jauja, Junín y Satipo en Junín; además de distintas localidades en Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali.

    De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 45 km/h. Asimismo, se prevén acumulados importantes: alrededor de 60 mm/día en la selva norte, entre 50 y 65 mm/día en la selva central y hasta 50 mm/día en la selva sur.

    Este fenómeno ocurre en el marco de la llegada del Fenómeno ‘El Niño Costero’, un evento climático que tiende a intensificar las precipitaciones en estas zonas.

    Además, el organismo meteorológico emitió un aviso adicional sobre el incremento de las temperaturas durante el día en la costa peruana, una condición inusual para la estación de otoño.

    El Aviso N.º 127 señala que este aumento se registrará entre el 5 y el 6 de abril en regiones como Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.

    Las temperaturas máximas oscilarían entre 29°C y 36°C (84,2°F y 96,8°F) en diversos puntos del litoral, acompañadas por ráfagas de viento de hasta 35 km/h.

    INDECI activa recomendaciones

    Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) instó a las autoridades regionales y locales a revisar las rutas de evacuación y asegurar que estén libres de obstáculos y correctamente señalizadas.

    Asimismo, recomendó verificar el funcionamiento de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías, con el fin de garantizar una respuesta oportuna frente a posibles emergencias.

    Entre las medidas sugeridas a la ciudadanía se incluye la implementación de sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, sirenas o altoparlantes. También se exhortó a elaborar y poner en práctica un Plan Familiar de Emergencias, con el objetivo de reducir riesgos ante las lluvias intensas.

    La alerta naranja emitida por el Senamhi advierte sobre la probabilidad de fenómenos meteorológicos significativos que podrían afectar directamente a comunidades amazónicas, zonas rurales y ciudades intermedias.

    En este contexto, tanto el Senamhi como el INDECI mantienen un monitoreo constante y continúan actualizando los avisos oficiales para informar sobre cualquier cambio en la evolución del evento climático.

    Se recomienda a la población que reside o planea viajar a las regiones involucradas mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades, ya que las intensas precipitaciones podrían generar afectaciones en vías de comunicación, infraestructura básica y actividades cotidianas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Senamhi lanza advertencia urgente por lluvias intensas en nueve regiones: se refuerzan medidas
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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