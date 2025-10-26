ES OFICIAL | Senamhi alerta sobre un nuevo friaje en Perú que traerá descenso de temperaturas

El evento ocasionará lluvias de intensidad moderada a fuerte , acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una advertencia ante la llegada del vigésimo quinto friaje del año, un evento climático que generará lluvias, fuertes vientos y una notable disminución de la temperatura en diversas regiones del país.

Según el organismo, la masa de aire frío ingresará durante la madrugada del lunes 27 de octubre por la selva sur y avanzará gradualmente hacia la selva central y norte, afectando principalmente a Madre de Dios, Puno, Cusco y Ucayali. Las proyecciones indican que el friaje se mantendrá hasta el jueves 30 de octubre, cuando se espera que el sistema abandone el territorio nacional.

Lluvias y vientos en regiones

En un comunicado oficial, el Senamhi detalló que el fenómeno estará acompañado de lluvias de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas y vientos con velocidades de hasta 45 km/h. También se anticipa una persistente cobertura nubosa durante el día, lo que reducirá las temperaturas máximas y aumentará la sensación de frío.

“Asimismo, se prevé el descenso de la temperatura durante el día, acompañado de un ambiente más frío y nublado. Durante las noches, el descenso será aún más marcado, especialmente en la selva sur”, señaló el Senamhi en su informe.

Pronóstico por regiones en Perú

Los pronósticos regionales prevén una caída significativa de la temperatura. En Madre de Dios, Puno y Cusco, los valores podrían llegar hasta los 19 °C, mientras que en el sur de Ucayali se registrarían temperaturas cercanas a los 20 °C, con una sensación térmica aún más baja.