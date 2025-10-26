Wapa.pe
Sedapal alerta sobre corte de agua en Lima este lunes 27 de octubre e invita a los vecinos a reservar suficiente agua durante la interrupción.

    Sedapal informó a través de sus redes sociales que este lunes 27 de octubre habrá una interrupción temporal del suministro de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana. La suspensión afectará tanto áreas residenciales como comerciales por varias horas.

    La empresa explicó que esta medida forma parte de un plan técnico destinado al mantenimiento y modernización de la red de distribución, incluyendo la sustitución de componentes clave, la revisión de tuberías y la mejora de los sistemas de control y seguridad.

    ¿Cuáles serán los distritos afectados?

    Chaclacayo

    • Sector 157 - Urb. El Cuadro - R2, R3, R4 y R5 Hora: 7 a. m. - 7 p . m.

    Pachacámac

    Sector 446 | Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

    • Sector Nuevo Progreso
    • Asoc. de Viv. Las Casuarinas
    • Comunidad Campesina Collanac Parcela 135
    • Asoc. de Viv. Las Palmeras
    • Centro Poblado Rural Huertos de Manchay
    • A.H. Nueva Esperanza
    • Sector 24 de Junio - Collanac

    San Juan de Miraflores

    Sector 304 | Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

    • Av. Guillermo Billinghurst
    • Av. César Canevaro
    • Av. Enrique del Villar
    • Av. Belisario Suárez
    • Av. Víctor Castro Iglesias
    • Av. Felipe Arancibia
    • Av. Tomas Guzmán
    • Jr. José Morales
    Chaclacayo

    • Urb. El Cuadro Mz M-N, Ca. B - C, PS. 8-15-23-24-25 | Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

    Carabayllo

    Sector 373 | Hora: 12 m - 8 p. m.

    • Asoc. de Prop. de Viv. Santa Lucía I etapa
    • C.P. San Lorenzo
    • P.V. San Diego de Carabayllo II etapa
    • P.V. Las Torres de Copacabana
    • Tablada La Virgen
    • Las Torres de Copacabana I, II, III, IV etapa
    • P.V. Las Torres de Copacabana San José de Carabayllo
    • P.V. Residencial Santa Rosa
    • Las Torres de Copacabana El Trébol I y II etapa
    • P.V. Residencial Santa Rosa de Villa

    Consejos ante el corte de agua

    • Guardar agua suficiente para cubrir necesidades básicas como consumo, higiene, preparación de alimentos y limpieza del hogar.
    • Usar recipientes limpios con tapa, destinados únicamente al almacenamiento de agua potable.
    • Colocar los recipientes en lugares frescos, alejados de la luz solar directa y fuera del alcance de animales.
    • No llenar los recipientes completamente para evitar derrames y facilitar su transporte.
    • Mantener una reserva adicional para emergencias, como primeros auxilios o limpieza de objetos esenciales.
    • Racionar el agua y priorizar su uso en actividades indispensables durante la suspensión del servicio.
    • Evitar lavar ropa, autos u otras actividades no urgentes que consuman gran cantidad de agua.
    • Desinfectar el agua almacenada si se conservará varios días, utilizando pequeñas dosis de cloro apto para consumo.
    • Mantener tapados sifones, lavaderos y cisternas no utilizadas para prevenir malos olores y plagas.
