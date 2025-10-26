Sedapal alerta sobre corte de agua en Lima este lunes 27 de octubre e invita a los vecinos a reservar suficiente agua durante la interrupción.

Sedapal informó a través de sus redes sociales que este lunes 27 de octubre habrá una interrupción temporal del suministro de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana. La suspensión afectará tanto áreas residenciales como comerciales por varias horas.

La empresa explicó que esta medida forma parte de un plan técnico destinado al mantenimiento y modernización de la red de distribución, incluyendo la sustitución de componentes clave, la revisión de tuberías y la mejora de los sistemas de control y seguridad.

¿Cuáles serán los distritos afectados?

Chaclacayo

Sector 157 - Urb. El Cuadro - R2, R3, R4 y R5 Hora: 7 a. m. - 7 p . m.

Pachacámac

Sector 446 | Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sector Nuevo Progreso

Asoc. de Viv. Las Casuarinas

Comunidad Campesina Collanac Parcela 135

Asoc. de Viv. Las Palmeras

Centro Poblado Rural Huertos de Manchay

A.H. Nueva Esperanza

Sector 24 de Junio - Collanac

San Juan de Miraflores

Sector 304 | Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Av. Guillermo Billinghurst

Av. César Canevaro

Av. Enrique del Villar

Av. Belisario Suárez

Av. Víctor Castro Iglesias

Av. Felipe Arancibia

Av. Tomas Guzmán

Jr. José Morales

Chaclacayo

Urb. El Cuadro Mz M-N, Ca. B - C, PS. 8-15-23-24-25 | Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

Carabayllo

Sector 373 | Hora: 12 m - 8 p. m.

Asoc. de Prop. de Viv. Santa Lucía I etapa

C.P. San Lorenzo

P.V. San Diego de Carabayllo II etapa

P.V. Las Torres de Copacabana

Tablada La Virgen

Las Torres de Copacabana I, II, III, IV etapa

P.V. Las Torres de Copacabana San José de Carabayllo

P.V. Residencial Santa Rosa

Las Torres de Copacabana El Trébol I y II etapa

P.V. Residencial Santa Rosa de Villa

Consejos ante el corte de agua