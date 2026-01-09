David vs Goliat: Indecopi resolvió así la apelación de María Pía Copello frente a Starbucks

María Pía Copello consiguió inscribir su marca de chocolates luego de una disputa de propiedad intelectual con la multinacional Starbucks Corporation .

No es inusual que compañías transnacionales presenten oposiciones cuando marcas peruanas intentan registrar denominaciones o signos que consideran parecidos a los suyos. En el país ya se han dado casos similares con empresas como Coca-Cola, Adidas o TikTok.

No obstante, en mayo de 2025 se definió un proceso que pasó desapercibido fuera del ámbito jurídico. La artista y empresaria María Pía Copello Hora consiguió el registro de la marca Catitejas, luego de enfrentar una observación de Indecopi, que advertía un posible riesgo de confusión con la marca Kati Kati Blend, perteneciente a Starbucks Corporation.

Catitejas vs. Starbucks: ¿Qué ocurrió con la marca de María Pía Copello en Indecopi?

De acuerdo con la Resolución Nº 2350-2025/CSD-INDECOPI, el procedimiento se inició en enero de 2024, cuando Copello Hora solicitó ante Indecopi el registro de la marca Catitejas y su logotipo para identificar productos de pastelería y confitería dentro de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

En marzo de ese mismo año, la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi desestimó la solicitud, argumentando que la denominación Catitejas podría generar confusión con Kati Kati Blend, marca registrada por Starbucks para café y bebidas a base de café en la misma categoría.

Según la resolución inicial, ambos productos suelen consumirse de manera complementaria, se ofrecen a través de canales similares y están dirigidos a públicos que podrían coincidir.

Asimismo, la entidad reguladora sostuvo que los signos presentaban “similitudes fonéticas y gráficas”, lo que podía inducir a error al consumidor. Sin embargo, el proceso continuó.

Indecopi evaluó las similitudes entre “Catitejas” y “Kati Kati Blend” de Starbucks

Tras el rechazo, María Pía Copello Hora interpuso un recurso de apelación. En sus argumentos, señaló que Kati Kati Blend es una marca exclusivamente denominativa, conformada por términos en inglés, mientras que Catitejas incorpora un logotipo llamativo y distintivo con la imagen de una chocoteja sonriente, además de emplear una palabra en español asociada directamente al producto.

Copello Hora afirmó que no existe semejanza conceptual, gráfica ni fonética entre ambas marcas y resaltó la diferencia entre el enfoque familiar y digital de su emprendimiento y la escala internacional de Starbucks.

La Comisión de Signos Distintivos de Indecopi analizó los argumentos presentados y realizó una comparación detallada entre ambos signos. En su resolución, indicó que Catitejas y Kati Kati Blend presentan diferencias claras en la secuencia de letras, número de palabras, diseño gráfico y concepto transmitido.

Mientras Catitejas remite directamente a una chocoteja tanto en su nombre como en su imagen, Kati Kati Blend no guarda vínculo con ese tipo de producto ni cuenta con elementos gráficos similares, precisó el equipo técnico de Indecopi.

María Pía Copello conserva la marca Catitejas tras rechazo inicial de Indecopi

El análisis se centró en establecer si existía un riesgo efectivo de confusión para el consumidor. Aunque ambas marcas se encuentran registradas en la misma clase internacional, la comisión concluyó que las diferencias visuales y conceptuales permiten al público distinguirlas sin dificultad.

Un acuerdo de coexistencia entre Starbucks y Copello Hora, presentado durante el procedimiento, no fue considerado determinante en la decisión final, ya que la comisión estableció que no existía un conflicto jurídico debido a la falta de similitud entre los signos.

La resolución enfatiza que cada solicitud de registro debe evaluarse de forma individual, sin que decisiones anteriores constituyan precedentes automáticos. Tras concluir el análisis, Indecopi dispuso el registro de la marca Catitejas y su logotipo a favor de María Pía Copello Hora por un período de 10 años, otorgándole protección para productos de pastelería y confitería.