Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
CONFIRMADO | Corte de luz en Lima y Callao este martes 17 de marzo por hasta 12 horas: conoce AQUÍ las zonas afectadas

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz de este martes 17 de marzo, que durará hasta 12 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Atención! La empresa Pluz Perú anunció oficialmente, a través de su página web, cortes de luz programados para este martes 17 de marzo. La suspensión del servicio podría durar hasta 12 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.

    En los distritos de San Juan de Lurigancho, Ventanilla, Puente Piedra, Callao, Pueblo Libre, San Miguel, Los Olivos y Arica se concentrarán la mayoría de estas labores. A continuación, te presentamos las zonas afectadas para que tomes precauciones.

    wapa.pe

    Distritos afectados por el corte de luz este martes 17 de marzo, según Pluz Perú

    San Juan de Lurigancho

    • Sectores afectados: A.H. CERRO EL SAUCE ALTO MZS. A, B, C, D, A.H. SAN MARCOS MZS. A, B, C, D, L, ASOC. SAN JORGE MZS. A, C, D, E, F, G, H, FUNDO SAN CRISTOBAL Y SAN MARCOS MZ. D, URB. INDUSTRIAL LAS FLORES MZ. J, URB. SAN MARCOS MZ. E, URB. SOL DE ZARATE MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I
    • Hora de corte y restablecimiento: 8.00 a. m. a 6.00 p. m.
    • Sectores afectados: COOP. DE VIVIENDA EL VALLE 5TA ETAPA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, A.H. RIMAC DE CAMPOY MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, URB. LOTIZACION CAMPOY 3ERA ETAPA PASAJE LOS ANGELES MZ H, H2, PASAJE LOS GIRASOLES MZ D, A.H. RAMIRO PRIALE DE CAMPOY MZ A, A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI MZ X, Y.
    • Hora de corte y restablecimiento: 9.00 a. m. a 6.00 p. m.

    Ventanilla

    • Sectores afectados: A.H. LIBERTAD DE PACHACUTEC MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, URB. POPULAR DE INTERES SOCIAL LIBERTAD MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. 4 SUYOS I SECTOR PEP MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.
    • Hora de corte y restablecimiento: 9.00 a. m. a 6.00 p. m.
    • Sectores afectados: A.H. ANGAMOS MZS. A, I4, M1, N, N1, N2, N3, N4, N5, N11, O5, P, P7, P8, P9, P13, P14, P15, Q, Q10, Q11, R, R4, R5, R6, R12, R13, R14, R15, T, T4, T5, T6, T7, V, V1, Z, A.H. LOS HIJOS DE GRAU MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, P1, Q, R15, U, V, X, Y, Z, Z1, URB. LOS CEDROS MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, A.H. VILLA HERMOSA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. LAS BRISAS DE VENTANILLA MZS. A, B, C, A.H. ALEXANDER KOURI MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, Z, A.H. ALFONSO UGARTE MZS. E, Q.
    • Hora de corte y restablecimiento: 8.30 a. m. a 6.30 p. m.

    Puente Piedra

    • Sectores afectados: ASOC. JARDINES DE SHANGRILA MZ A1, B1, M1, N1, O1, C.P. CERRO TINAJA MZ B, C.
    • Hora de corte y restablecimiento: 9.30 a. m. a 1.00 p. m.
    • Sectores afectados: CENTRO POBLADO LAS PIEDRITAS MZ A, A1, B, O, P
    • Hora de corte y restablecimiento: 9.00 a. m. a 5.00 p. m.
    wapa.pe

    Callao

    • Sectores afectados: AGRUPACION PEDRO RUIZ GALLO MZ J.
    • Hora de corte y restablecimiento: 9.30 a. m. a 3.00 p. m.

    Pueblo Libre

    • Sectores afectados: AV. SAN FELIPE CDRAS 9, 11, AV. SALAVERRY CDRA 18, PASAJE ROSA Y BARREDA LT. 13, PASAJE SAN FELIPE CDRA 1
    • Hora de corte y restablecimiento: 10.00 a. m. a 1.00 p. m.

    San Miguel

    • Sectores afectados: URB. ARBOLEDA DE MARANGA AV. LA LIBERTAD CDRAS 26, 27, URB. MIRAMAR AV. LA LIBERTAD CDRA 29, CALLE 28 DE JULIO CDRA 2, URB. SAN JUAN MASIAS AV. LA LIBERTAD MZ B, JN, AV. LOS INSURGENTES CDRA 1, MZ A, CALLE ABRAHAM VALDELOMAR CDRA 1, MZ A, CALLE CHIQUITOY CDRA 1, MZ A, B, URB. SEÑOR DE LUREN CALLE CHIQUITOY MZ A.
    • Hora de corte y restablecimiento: 8.00 a. m. a 4.00 p. m.
    • Sectores afectados: AV. DE LOS PATRIOTAS CDRA 2, CALLE JOSE GABRIEL AGUILAR CDRA 2, CALLE LOS NAZCAS CDRA 3.
    • Hora de corte y restablecimiento: 11.00 a. m. a 2.00 p. m.

    Los Olivos

    • Sectores afectados: AV. EL PACÍFICO CDRAS 1, 3, 4, AV. INDUSTRIAL CDRAS 34, 35, 36, CALLE BARTOLOME FERREYROS CDRA 2, AV. GERARDO UNGER CDRA 36.
    • Hora de corte y restablecimiento: 5.00 a. m. a 5.00 p. m.

    Arica

    • Sectores afectados: PASAJE LIMONCILLO, PASAJE TUTICAN, PASAJE NAVARRO, CALLE NICOLAS DE PIEROLA CUADRA 7; UBICADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCA.
    • Hora de corte y restablecimiento: 8.00 a. m. a 3.00 p. m.
    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;