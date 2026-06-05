Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Cuatro días libres por las Elecciones del 7 de junio: conoce los requisitos y beneficiarios de la medida

Kenji Fujimori se aleja de Keiko en la segunda vuelta electoral: "Después de mi experiencia, decidí..."

A pocos días de los comicios, Kenji Fujimori se manifiesta en redes y explica su postura política y su falta de apoyo a los candidatos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Kenji Fujimori se aleja de Keiko en la segunda vuelta electoral: "Después de mi experiencia, decidí..."
    Kenji Fujimori NO APOYA a Keiko Fujimori y marca su clara postura en SEGUNDA VUELTA: “Después de lo que viví, decidí…” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Kenji Fujimori se aleja de Keiko en la segunda vuelta electoral: "Después de mi experiencia, decidí..."

    Con pocos días para la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026, Kenji Fujimori ha reaparecido para distanciarse de la campaña presidencial de su hermana, Keiko Fujimori. A través de sus redes sociales, dejó claro que no apoya a ningún candidato y resaltó que, debido a sus experiencias pasadas en política, ha decidido mantenerse al margen de cualquier implicación electoral.

    Declaraciones de Kenji Fujimori sobre Keiko y las elecciones

    En un video compartido en redes, Kenji Fujimori precisó que no se implicará en la competencia entre Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. En su mensaje, el excongresista subrayó: "Después de todo lo que viví, decidí no volver a ser parte de ninguna coyuntura", y reafirmó su decisión de no ofrecer apoyos políticos.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Eva Ayllón abandona podcast de Kenji Fujimori tras fuerte incomodidad: “Vergüenza”

    Además, Kenji Fujimori mencionó que, aunque espera lo mejor para el país, prefiere contribuir desde otros espacios. "Hoy hago patria trabajando arduamente," dijo, en referencia a sus emprendimientos y su pódcast. La falta de su presencia en la campaña de Keiko generó numerosas conjeturas, especialmente tan cerca de la segunda vuelta programada para el 7 de junio.

    El distanciamiento entre Keiko y Kenji

    La relación política entre Keiko y Kenji Fujimori ha tenido varios momentos de tensión. Uno de los episodios más significativos ocurrió en la segunda vuelta electoral de 2016, cuando Kenji decidió no votar, incluso cuando Keiko enfrentaba a Pedro Pablo Kuczynski.

    El deterioro de su relación se agravó con el caso de los "Mamanivideos", vinculados al intento de impedir la vacancia de PPK y al posterior indulto a Alberto Fujimori. No obstante, recientemente los hermanos fueron vistos juntos en el funeral de su padre, con lo que mostraron un acercamiento en medio de su pérdida.

    SOBRE EL AUTOR:
    Kenji Fujimori se aleja de Keiko en la segunda vuelta electoral: "Después de mi experiencia, decidí..."
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    ALERTA | ONPE anuncia cambio de ubicación de 386 mesas electorales: Conoce si tu centro se verá afectado

    VER 'Bridgerton', temporada 3 capítulo 1 COMPLETO en español latino: LINK para ver serie de Netflix

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza