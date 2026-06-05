A pocos días de los comicios, Kenji Fujimori se manifiesta en redes y explica su postura política y su falta de apoyo a los candidatos.

Kenji Fujimori NO APOYA a Keiko Fujimori y marca su clara postura en SEGUNDA VUELTA: “Después de lo que viví, decidí…” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Kenji Fujimori NO APOYA a Keiko Fujimori y marca su clara postura en SEGUNDA VUELTA: “Después de lo que viví, decidí…” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Con pocos días para la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026, Kenji Fujimori ha reaparecido para distanciarse de la campaña presidencial de su hermana, Keiko Fujimori. A través de sus redes sociales, dejó claro que no apoya a ningún candidato y resaltó que, debido a sus experiencias pasadas en política, ha decidido mantenerse al margen de cualquier implicación electoral.

Declaraciones de Kenji Fujimori sobre Keiko y las elecciones

En un video compartido en redes, Kenji Fujimori precisó que no se implicará en la competencia entre Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. En su mensaje, el excongresista subrayó: "Después de todo lo que viví, decidí no volver a ser parte de ninguna coyuntura", y reafirmó su decisión de no ofrecer apoyos políticos.

Además, Kenji Fujimori mencionó que, aunque espera lo mejor para el país, prefiere contribuir desde otros espacios. "Hoy hago patria trabajando arduamente," dijo, en referencia a sus emprendimientos y su pódcast. La falta de su presencia en la campaña de Keiko generó numerosas conjeturas, especialmente tan cerca de la segunda vuelta programada para el 7 de junio.

El distanciamiento entre Keiko y Kenji

La relación política entre Keiko y Kenji Fujimori ha tenido varios momentos de tensión. Uno de los episodios más significativos ocurrió en la segunda vuelta electoral de 2016, cuando Kenji decidió no votar, incluso cuando Keiko enfrentaba a Pedro Pablo Kuczynski.