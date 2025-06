La reconocida cantante Eva Ayllón dio que hablar hace unas semanas por su decisión de no asistir a la boda de su segundo hijo, Francisco García. Ahora, la artista vuelve a generar controversia tras mostrarse visiblemente alterada en una entrevista con Kenji Fujimori y tomar una drástica decisión en vivo.

“ ¿Tú has ido a algún show mío?”, le pregunta Eva Ayllón de forma directa. Kenji Fujimori, hermano de Keiko, responde rápidamente: “El 19 vamos a estar”, dando a entender que nunca ha ido a un concierto de la intérprete. Ante esto, ella insiste: “Te estoy preguntando, contéstame”.

Kenji Fujimori, visiblemente incómodo, admitió que nunca ha asistido a un concierto suyo. “¿No has ido a un show mío y no te da vergüenza decirlo?”, le recriminó Eva Ayllón antes de levantarse del set: “¿Sabes qué? Me voy”, sentenció mientras abandonaba el podcast.