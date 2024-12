Kenji Fujimori Impacta con su Nuevo Podcast 'Tampoco Tampodcast': 'Nada Me Detiene'

El anuncio de Kenji Fujimori ha generado un gran revuelo, especialmente por el tono desafiante con el que lo presenta: “No hay nada que me detenga”. En un contexto donde las investigaciones que pesan sobre él continúan en el debate público, su apuesta por una plataforma como el podcasting sugiere una estrategia para recuperar su conexión con la audiencia y, quizá, preparar el terreno para futuros pasos políticos.

El primer episodio de ' Tampoco Tampodcast' se estrenará el lunes 16 de diciembre a las 8 de la noche en su canal oficial de YouTube. El título del podcast toma prestada una de sus frases más icónicas, pronunciada durante una entrevista con Magaly Medina: “Tampoco, tampoco”, que en su momento se volvió viral en redes sociales. Esta elección no es casual, ya que busca capitalizar el reconocimiento público de su peculiar estilo comunicativo.

En su episodio inaugural, Kenji contará con una invitada especial que, según sus propias palabras, es “una integrante clave de su familia”. Aunque no ha revelado su identidad, se especula que podría ser una figura central en la narrativa política de los Fujimori. La conversación promete explorar tanto aspectos íntimos de su vida personal como temas polémicos relacionados con su futuro político.

El retorno de Kenji Fujimori a los medios digitales no es un movimiento aislado. Con las elecciones de 2026 en el horizonte, este proyecto podría marcar el inicio de una estrategia más amplia para recuperar relevancia en el espectro político. Su desafiante mensaje “no hay nada que me detenga” parece una declaración de intenciones, sugiriendo que su pausa no fue un retiro definitivo, sino una oportunidad para reorganizarse.