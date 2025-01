Paula Manzanal, modelo e influencer peruana ha dado un paso gigantesco en su carrera y vida personal al confirmar la compra de su primera propiedad en Dubai . Este logro, fruto de su arduo esfuerzo y dedicación, lo compartió a través de sus redes sociales, dejando claro lo emocionada que está. En su cuenta de Instagram, publicó un video que muestra su felicidad tras adquirir un inmueble en una de las ciudades más icónicas del mundo. “Luego de tanto esfuerzo y dedicación... Mi primera propiedad en Dubai”, expresó la influencer, conmovida por este nuevo hito. No es la primera vez que Paula impacta a sus seguidores con sus logros, pero esta vez lo hace con un toque especial, marcando un nuevo capítulo en su vida. En medio de esta celebración, Manzanal sigue sorprendiendo a sus seguidores con un look que grita celebración, una prenda de color y detalles que continúan marcando tendencia en 2025 . Desde prendas de verano perfectas para los días de playa hasta atuendos sofisticados para cenas románticas , la influencer es un referente en moda. Esta vez, para anunciar su compra, eligió un conjunto fresco y colorido, destacando con un estampado de rayas en tonos rosados.

Paula Manzanal ha sabido fusionar su estilo sofisticado con el glamour que caracteriza a Dubai, y en esta ocasión, lo hizo a lo grande. Para la celebración de su nueva propiedad, la modelo optó por un espectacular vestido dorado, un color que no solo resalta su belleza natural, sino que también simboliza el lujo, la riqueza y la felicidad. El vestido de dos piezas, compuesto por un top de corte tipo V y una mini falda, fue un acierto total, destacando sus elegantes curvas con un toque de sensualidad. La elección de un look beige con lentejuelas doradas no solo es perfecto para las celebraciones, sino que también resalta la esencia de la ciudad, famosa por su opulencia.



Los accesorios que acompañaron su look fueron cuidadosamente seleccionados para mantener la armonía y sofisticación del conjunto. Un reloj dorado, un anillo delicado y una cartera beige con detalles dorados complementaron su atuendo, destacando su buen gusto por el lujo sutil. Además, Paula Manzanal se unió a las tendencias de peinados más actuales, optando por ondas estilo sirena que realzaron aún más su belleza, logrando un look completo y vanguardista que no pasó desapercibido.