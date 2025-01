Ana Paula Consorte, conocida no solo por su carrera como modelo y empresaria en el rubro de la belleza, sino también por su mediática relación con el futbolista Paolo Guerrero, ha dado mucho de qué hablar tras compartir en Instagram su reciente mudanza a Brasil. Desde el Aeropuerto Internacional de Porto Alegre, la brasileña publicó una fotografía con sus pertenencias empacadas, acompañada de la frase: “Mudança mode on. Só começando e já morta” (“Mudanza modo encendido. Recién comenzando y ya muerta”). Su nuevo inicio, lleno de especulaciones sobre su situación amorosa, no ha eclipsado su capacidad para dictar tendencias.



Siempre fiel a su impecable sentido de la moda, Ana Paula ha dejado claro que el denim es el must-have del verano 2025. Durante este periodo de transición, la modelo ha apostado por looks frescos y desenfadados que tienen a los jeans vaqueros como protagonistas, una elección que refleja tanto su comodidad como su estilo. En una reciente aparición, también se la vio con un vestido celeste que envía un mensaje poderoso de resiliencia y reinvención, consolidándola como un ícono que transforma los momentos difíciles en oportunidades para destacar y brillar.