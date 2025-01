Ana Paula Consorte, empresaria del rubro de maquillaje y conocida por su estilo impecable, ha regresado al centro de la atención tras un inicio de año lleno de sorpresas. La brasileña, que recientemente celebró el comienzo del 2025 con la ausencia del futbolista Paolo Guerrero, dejó una huella con su look en un vestido celeste. Este tono, en plena alineación con las tendencias de colores para este año, no solo fue una elección de moda, sino una declaración personal.



En un mundo donde las tendencias de moda siempre se mantienen a la vanguardia, Ana Paula no solo se destacó por su esbelto vestido, sino también por el mensaje que transmitió. El celeste, un color suave y fresco, evocó sensaciones de calma y serenidad, mientras que la palabra "libre" escrita por la misma Ana Paula en su publicación dejó entrever un cambio personal. Las reacciones no se hicieron esperar: sus seguidores en Instagram se desbordaron con comentarios de admiración, celebrando no solo su belleza, sino su poder de transformación.