El diamante más grande del universo supera el tamaño de la luna y desata el pánico entre los científicos

Este diamante cósmico, denominado "Lucy" en honor a la canción de los Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, se encuentra a unos 50 años luz de la Tierra, en la constelación del Centauro. Con un impresionante diámetro de 4.000 kilómetros, su tamaño supera al de la Luna, que mide solo 3.500 kilómetros. "Lucy" no es un diamante común, sino el núcleo solidificado de una estrella moribunda, una enana blanca, que antes de extinguirse brillaba de forma similar al Sol.