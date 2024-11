Hoy no puedo dejar de pensar en lo afortunado que soy de tenerte en mi vida. Cada día contigo es una aventura, y me encanta que siempre encontramos formas de reír juntos, sin importar qué pase. Antes de dormir, quería recordarte cuánto te amo y agradecerte por ser tan increíble.

Espero que duermas bien y que tengas los sueños más lindos. Me encantaría poder estar ahí contigo, abrazarte y verte dormir. Pero aunque estemos lejos, quiero que sepas que siempre estoy pensando en ti.

Quiero que sepas que eres el último pensamiento en mi mente antes de dormir, y el primero cuando despierto. Hoy, como cada día, me he sentido afortunado de tenerte a mi lado. A veces siento que las palabras no alcanzan para expresar lo que siento, pero quiero que sepas que mi amor por ti es más profundo de lo que puedo describir.