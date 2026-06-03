Isabel Acevedo impacta con una publicación justo antes del enlace civil de Christian Domínguez y Karla Tarazona y sorprende con una revelación.

La popular bailarina Isabel Acevedo generó sorpresa al dar a conocer su opinión sobre el matrimonio civil entre su ex, Christian Domínguez, y Karla Tarazona. Aunque la influencer prefirió no hacer comentarios directos sobre la controvertida boda, afirmó que su atención está centrada en su propia relación. Sin embargo, causó revuelo al introducir a sus 'hijos' en medio de ese acontecimiento mediático.

Isabel Acevedo cautiva al presentar a sus 'hijos' antes del matrimonio de Christian Domínguez y Karla Tarazona

En su cuenta de Instagram, Isabel Acevedo sorprendió al compartir una de sus actividades al aire libre: pasear a sus perros. La empresaria peruana reveló que los considera sus hijos, ya que les prepara comida y les brinda mucho cuidado.

Voy a mostrar la sopita que les he hecho a mis hijitos preciosos y también les estoy dando esto que les hemos comprado, es una vitamina Omega 3-6, vitamina A-E. Les doy 2 todos los días”, relató la bailarina en una de sus historias.

“Estas son algunas cosas que hemos comprado porque tiene alergia en su piel, este es un champú especial solo para Pepe y Rambo, porque afortunadamente Bloonde no es tan alérgico como ellos. Este spray que les tengo que aplicar donde les pica”, añadió Isabel Acevedo, al mostrar la atención que brinda a sus mascotas.

Vidente advierte a Karla Tarazona y Christian Domínguez por posible amarre eterno

El vidente Franklin Steiner habló sobre la ceremonia espiritual que realizaron Karla Tarazona y Christian Domínguez antes de su próximo matrimonio civil. En un video de TikTok, el pitoniso respondió preguntas de sus seguidores sobre el supuesto amarre realizado por un brujo y afirmó que estos rituales tienen como objetivo intensificar el lazo entre dos personas para que permanezcan unidas.