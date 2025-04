“Ahora se sabe quién lo financió y quiénes fueron los investigadores”, afirmó, subrayando que esta información ya se encuentra disponible en el sitio web oficial de la Casa Blanca. Sin embargo, aclaró que aún no se ha determinado cómo fue que el virus comenzó a propagarse entre la población.

De esa instancia surgió la iniciativa de realizar estudios longitudinales a nivel global sobre los efectos del virus en la salud mental y cognitiva. Así se creó el Alzheimer’s Association Consortium on the Neuropsychiatric Sequelae of SARS-CoV-2 (CNS SARS-CoV-2), un consorcio que, según De Erausquin, “sigue funcionando y produciendo evidencia”.