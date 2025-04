Peruanos en SHOCK con la EXORBITANTE cifra que Alejandra Baigorria ganó por transmisión de su BODA: "VISIONARIA"

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao no solo fue uno de los eventos más esperados del año en la farándula peruana, sino también una oportunidad millonaria para la empresaria. La ceremonia en la histórica Iglesia San Pedro fue seguida de cerca por miles de fanáticos, quienes deseaban conocer cada detalle del gran día. Y aunque muchos pedían que el evento se transmitiera en señal abierta o a través de redes sociales gratuitas, Alejandra encontró una forma innovadora de cumplir ese deseo... ¡y de monetizarlo!

Ante la falta de acuerdos con canales de televisión o plataformas gratuitas, Alejandra Baigorria optó por abrir un canal exclusivo de suscriptores en Instagram , donde transmitió momentos especiales de su boda con Said Palao . El acceso tenía un costo de S/19.90 al mes, permitiendo a los seguidores ver contenido inédito del matrimonio y la celebración.

Esta decisión fue todo un éxito, ya que miles de seguidores decidieron suscribirse para no perderse ni un solo detalle.

Inspirados por el éxito de Alejandra Baigorria , los hermanos de Said Palao , Austin y Lorelein Palao , también lanzaron su propio contenido exclusivo. A través de suscripciones en Instagram a un costo de S/12.90 , ofrecieron a sus seguidores acceso a imágenes inéditas y videos especiales de la ceremonia y fiesta.

Aunque todavía no se ha revelado cuánto dinero lograron recaudar, queda claro que la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao no solo fue un evento emotivo, sino también una oportunidad de negocio muy lucrativa para toda la familia.