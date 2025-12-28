Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

Jaime Bayly acompaña a su hija en romántica boda íntima: "Salud para nosotros"

La hija mayor de Jaime Bayly protagonizó un emotivo capítulo personal al casarse en una ceremonia privada y de bajo perfil.

    Paola Bayly vivió un momento trascendental al unir su vida en matrimonio en una ceremonia reservada y alejada del ojo público. La celebración se llevó a cabo hace pocos días y estuvo marcada por la intimidad y la cercanía emocional. Acompañada de su familia más cercana, la hija de Jaime Bayly y Sandra Masías optó por un enlace sencillo y significativo. Las primeras imágenes del evento no tardaron en generar reacciones en redes sociales.

    Paola Bayly celebra su boda con íntima ceremonia

    Paola Bayly, una de las hijas mayores del reconocido escritor peruano Jaime Bayly, celebró uno de los momentos más importantes de su vida al contraer matrimonio en una ceremonia marcada por la discreción y la cercanía familiar. El enlace se realizó hace tres días y estuvo reservado únicamente para su círculo más íntimo, lejos del ruido mediático.

    La joven de 30 años optó por una celebración privada, acompañada por las personas más importantes de su vida, entre ellas su madre, Sandra Masías, y su padre, Jaime Bayly, quien no ocultó su emoción al acompañarla en este significativo paso. La boda reflejó un ambiente cálido y personal, en el que primaron los gestos de afecto y la complicidad familiar.

    Paola Bayly compartió sus fotos en Instagram

    Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Paola Bayly decidió compartir con sus seguidores algunos momentos de esta fecha especial. En el carrusel de imágenes destacó una fotografía protagonizada por un beso romántico junto a su ahora esposo, acompañada del mensaje: "Cheers to us (Salud para nosotros)", junto a la fecha "11.22.25", detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

    Las postales también dejaron ver instantes emotivos junto a su madre y una imagen particularmente significativa tomada de la mano de Jaime Bayly, quien estuvo a su lado durante la ceremonia. Las publicaciones rápidamente generaron reacciones y mensajes de felicitación, consolidando el evento como una celebración íntima, pero cargada de simbolismo y emoción.

    ¿A qué se dedica Paola Bayly y cuál es su formación académica?

    Lejos del mundo del espectáculo, Paola Bayly ha construido una carrera profesional vinculada al ámbito corporativo y tecnológico. De acuerdo con la información disponible en su perfil de LinkedIn, desde el año 2021 forma parte de Google, donde ocupa el cargo de account strategist, posición enfocada en el manejo y desarrollo de cuentas estratégicas dentro de la compañía.

    Su perfil académico explica el camino que la llevó a ese puesto. Paola cursó la carrera de Relaciones Internacionales en The London School of Economics and Political Science y complementó su formación con estudios en el área de Medio Ambiente en Colgate University, combinación que fortaleció su enfoque analítico y global.

    Las hijas de Jaime Bayly y sus trayectorias

    El escritor peruano es padre de tres hijas: Camila, Paola y Zoe Bayly. Las dos mayores ya son adultas, mientras que la menor nació de su relación con la escritora Silvia Núñez del Arco, con quien actualmente comparte su vida.

    En el caso de Camila Bayly, primogénita del autor, también optó por una carrera alejada de la farándula. Ella estudió Finanzas en una universidad perteneciente a la Ivy League, consolidando un perfil académico de alto nivel, similar al de su hermana Paola.

