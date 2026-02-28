Wapa.pe
Participante de “Yo Soy” arremete EN VIVO contra el jurado tras ser eliminado: “Mancharon mi imagen”

El escandaloso precio del exclusivo anillo que Christian Cueva le regaló a Pamela Franco

Christian Cueva asombró a todos al revelar unos lujosos anillos para él y su pareja, Pamela Franco. 

    Las redes sociales se encendieron después de que Christian Cueva compartiera en sus historias de Instagram una fotografía que no pasó desapercibida: unos anillos llamativos y de apariencia lujosa que inmediatamente generaron todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

    Para muchos usuarios, la publicación no sería coincidencia y estaría dirigida a Pamela Franco, su actual pareja, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible compromiso entre ambos. La imagen, que inicialmente habría sido difundida por una reconocida joyería, muestra una joya doble, brillante y de diseño elegante, detalle que provocó una ola de rumores sobre una posible pedida de mano en el corto plazo.

    Ante la curiosidad que despertó el tema, el programa “América Hoy” se comunicó con la joyería relacionada con el futbolista y la cantante para conocer el valor de los anillos que el deportista exhibió en sus redes.

    PUEDES LEER: Christian Cueva le habría ganado juicio a Pamela López: ¿Nueva pensión la enfureció?

    Cueva había llamado la atención al mostrar los aros en sus historias, lo que rápidamente generó versiones sobre un eventual compromiso con la artista. Según la información proporcionada, las piezas estarían inspiradas en la colección “Love” de la reconocida firma Cartier.

    “Los anillos se pueden hacer en plata y oro. Eso que ha publicado es naranja de 18 kilates. Hasta la talla 18 se puede dejar en 1300 dólares (poco más de S/7,700 soles), lo que es en oro con piedras swarovski”, explicó el especialista consultado.

    El escandaloso precio del exclusivo anillo que Christian Cueva le regaló a Pamela Franco
