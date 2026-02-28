El escandaloso precio del exclusivo anillo que Christian Cueva le regaló a Pamela Franco

Christian Cueva asombró a todos al revelar unos lujosos anillos para él y su pareja, Pamela Franco.

Las redes sociales se encendieron después de que Christian Cueva compartiera en sus historias de Instagram una fotografía que no pasó desapercibida: unos anillos llamativos y de apariencia lujosa que inmediatamente generaron todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Para muchos usuarios, la publicación no sería coincidencia y estaría dirigida a Pamela Franco, su actual pareja, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible compromiso entre ambos. La imagen, que inicialmente habría sido difundida por una reconocida joyería, muestra una joya doble, brillante y de diseño elegante, detalle que provocó una ola de rumores sobre una posible pedida de mano en el corto plazo.

Ante la curiosidad que despertó el tema, el programa “América Hoy” se comunicó con la joyería relacionada con el futbolista y la cantante para conocer el valor de los anillos que el deportista exhibió en sus redes.

Cueva había llamado la atención al mostrar los aros en sus historias, lo que rápidamente generó versiones sobre un eventual compromiso con la artista. Según la información proporcionada, las piezas estarían inspiradas en la colección “Love” de la reconocida firma Cartier.