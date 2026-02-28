Wapa.pe
Participante de "Yo Soy" arremete EN VIVO contra el jurado tras ser eliminado: "Mancharon mi imagen"

Vidente colombiano acertó predicción de temblor en Perú y lanza ESTREMECEDORA advertencia: "Busquen de Dios"

Tras el sismo de magnitud 5.0 que sacudió Lima, Uriel reafirmó su predicción y alertó sobre futuros movimientos sísmicos en Perú.

    Vidente colombiano acertó predicción de temblor en Perú y lanza ESTREMECEDORA advertencia: "Busquen de Dios"
    Vidente colombiano hace predicción sobre el Perú | Composición: Wapa Captura de pantalla TikTok
    Vidente colombiano acertó predicción de temblor en Perú y lanza ESTREMECEDORA advertencia: "Busquen de Dios"

    El nombre de Uriel Vásquez Gualtero, más conocido en redes sociales como ‘Uriel Revelaciones’, comenzó a viralizarse en Perú tras asegurar que había anticipado el sismo que remeció Lima el jueves 26 de febrero. El vidente colombiano publicó un video un día antes del movimiento telúrico y, tras lo ocurrido, volvió a pronunciarse con un nuevo mensaje dirigido al país.

    wapa.pe

    VER MÁS: Sismo de 5.0 en Lima NO FUE un temblor común: presidente del IGP explica INUSUAL fenómeno durante remezón

    Vidente colombiano hace escalofriante predicción tras acertar visión de sismo en el Perú

    A través de su cuenta de TikTok, el creador de contenido afirmó que la advertencia le fue revelada en el plano espiritual e hizo un llamado a la oración. “Hola amigos, cómo están, sean ustedes bienvenidos este video lo estoy realizando hoy miércoles 25 de febrero del año 2026 siendo las 8:16 de la mañana de aquí de Colombia. es una revelación que me compartieron en el plano espiritual, invito siempre a las personas a estar en oración, a buscar de Dios en todo momento y para él siempre toda la gloria”, comenzó diciendo.

    En el mismo clip, el colombiano aseguró que visualizó un fuerte movimiento sísmico que afectaría distintas zonas del territorio peruano, vinculándolo al desplazamiento de placas tectónicas.

    “Me mostraban el país del Perú y me mostraban una situación de tipo natural relacionada con movimiento de las placas tectónicas. Algo relacionado con un sismo fuerte, un sismo que se va a sentir en diferentes partes. Invito a las personas a estar siempre cerca de Dios en todo momento, el objetivo de las revelaciones es invitarlos a ellos, a buscar siempre de Dios, a estar en oración, si estamos en oración, Dios siempre está con nosotros y nos protegerá de cualquier eventualidad”

    “Me mostraban varios lugares dentro del Perú agitándose por este movimiento sísmico. Bendiciones”, dijo con rostro de preocupación. Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que, 24 horas después de esa publicación, un sismo de magnitud 5.0 sacudió Lima, con epicentro a 36 kilómetros de Chilca, en Cañete. El hecho impulsó la difusión masiva de su video en distintas plataformas.

    Tras el temblor, el vidente volvió a pronunciarse asegurando que su anuncio se había cumplido y advirtiendo que podrían registrarse nuevos movimientos en el país. “Se cumple revelación espiritual. Sismo en el Perú de 5.0 en Lima, vienen más sismos por presentar”, escribió.

    “El día de ayer, miércoles 25 de febrero de este año 2026, ese video lo compartí el día de ayer, una revelación que estaba relacionada con el Perú y con un sismo que se iba a sentir en una parte del Perú, invitando a las personas a estar cerca de Dios en todo momento. El día de hoy, jueves 26 de febrero, hace unos minutos atrás, tembló en Perú, hay personas que dicen que lo sintieron fuerte. Les quiero compartir siempre con mucho respeto, porque me hablaban en el plano espiritual que se iba a sentir un sismo fuerte en el Perú, ese no es el único sismo que se va a presentar, se van a presentar otros sismos también con mayor intensidad. Bendiciones, invitando siempre a las personas a buscar a Dios en todo momento y para él toda la gloria”, comentó.

    wapa.pe

    TE INTERESA: ¿Se suspende el servicio de agua en Lima y Callao? Sedapal responde tras aumento del caudal del río Rímac

    Usuarios reaccionan a predicciones de vidente colombiano

    Los seguidores de ‘Uriel Revelaciones’, como se hace llamar en TikTok, no pudieron evitar mostrar sus reacciones con diversas emociones, desde temor hasta incredulidad en las palabras del hombre que con frecuencia suele atinar sus visiones.

    “Justo ayer vi su predicción y cuando sentí el temblor me acordé de él”, “nos pasó igual, cuando sentí el sismo lo recordé a él, porque vi su video anoche, si estuvo fuerte, solo repetía en mi mente que Dios es el único que nos puede salvar”, “aquí en Perú todos los días hay sismos, cuando tú salgas a decir fecha , día y todo exacto veremos , no dices nada en concreto , es como decir habrá inundación y aquí es normal en estas temporadas”, se lee en su perfil de la red social.

    SOBRE EL AUTOR:
    Vidente colombiano acertó predicción de temblor en Perú y lanza ESTREMECEDORA advertencia: "Busquen de Dios"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

