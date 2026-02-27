¿Se suspende el servicio de agua en Lima y Callao? Sedapal responde tras aumento del caudal del río Rímac

Sedapal aclaró si el suministro de agua en Lima y Callao se verá afectado frente al aumento del caudal del río Rímac.

Sedapal aclara si el servicio de agua potable de Lima y Callao se verá afectado por el incremento de caudal del Río Rímac | Composición: Wapa Captura de pantalla ANDINA/Ricardo Cuba

Sedapal aclara si el servicio de agua potable de Lima y Callao se verá afectado por el incremento de caudal del Río Rímac | Composición: Wapa Captura de pantalla ANDINA/Ricardo Cuba

Ante la preocupación ciudadana por un posible desabastecimiento de agua potable en Lima debido al incremento del caudal del río Rímac, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) emitió un pronunciamiento oficial este 27 de febrero aclarando si la capital se verá afectada por un posible corte de agua. Esta fue la respuesta de la entidad.

Sedapal informa si habrá corte de agua en Lima y Callao por aumento de caudal del río Rímac

Sedapal informó que el servicio está garantizado en Lima y Callao, luego de activar sus protocolos de respuesta frente a eventos climáticos extremos. A través de sus canales institucionales, aseguró que el suministro se mantiene con normalidad para millones de usuarios.

El incremento del caudal del río Rímac que alcanzó los 110 m³/s en la estación Huampaní, en Chosica se produjo tras las intensas lluvias registradas en la cuenca media y baja del río. Frente a este escenario, la empresa reforzó sus acciones preventivas para evitar interrupciones en el servicio.

Entre las medidas adoptadas se encuentra el monitoreo constante de los niveles del río Rímac y de las precipitaciones, así como la vigilancia ante posibles huaicos en la quebrada Huaycoloro. Asimismo, se intensificaron las labores de limpieza en las bocatomas y se optimizaron los procesos de tratamiento para enfrentar el aumento de turbiedad del agua.

La entidad también precisó que las plantas La Atarjea y Huachipa continúan operando con total normalidad. "Aunque el incremento del caudal exige mayores esfuerzos operativos, también permite una mayor disponibilidad de agua para el almacenamiento en lagunas y represas, que actualmente se encuentran en proceso de recuperación. Esto fortalece la seguridad hídrica de la capital en los próximos meses", señala la entidad.

Supervisan puntos críticos del río Rímac tras aumento del caudal

Luego de las intensas lluvias que se han registrado en Lima en los últimos días, la Municipalidad Metropolitana de Lima desplegó un equipo técnico para evaluar el comportamiento del río Rímac. La inspección estuvo a cargo de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y se enfocó en verificar si el cauce mantiene la capacidad adecuada para soportar el incremento del volumen de agua.

El recorrido se realizó en sectores considerados vulnerables, donde desde octubre pasado se ejecutan trabajos preventivos para reducir riesgos ante posibles desbordes.

Las accionesabarcaron el tramo comprendido entre el puente Huánuco, en el Cercado de Lima, y el puente Chinchaysuyo, en San Juan de Lurigancho. En estas zonas se desarrollaron labores de limpieza del cauce, descolmatación y reforzamiento de diques.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Casaretto, remarcó que el seguimiento de la situación es continuo. “Seguimos monitoreando. Lo ha dicho bien claro el alcalde: es permanente. Él constantemente está monitoreando desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional”, señaló.

Asimismo, destacó los resultados de las intervenciones iniciadas meses atrás. “Empezamos con labores de limpieza, descolmatación y formación de diques, y hoy podemos ver este gran resultado. El río se está desplazando en 84 metros cúbicos por segundo, permitiendo que fluya de manera normal”, indicó.