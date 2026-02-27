Parte del techo se desploma en Mall Aventura Bellavista por presunta fuga de aguaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Una situación inesperada alteró la tranquilidad de los visitantes del Mallplaza Bellavista durante la tarde, luego de que una filtración de agua se extendiera por el segundo nivel del establecimiento. El líquido descendió por techos y paredes, anegó áreas de tránsito y provocó el desprendimiento de parte del cielo raso.
Filtración de agua genera emergencia en centro comercial
Ante el incidente, el personal de seguridad activó los protocolos correspondientes y procedió con la evacuación preventiva de los asistentes mientras se evaluaban los daños y se buscaba determinar el origen del problema.
Tras lo ocurrido, la Municipalidad de Bellavista realizó una inspección técnica en las instalaciones. Como resultado, dispuso la clausura temporal del centro comercial al identificar fisuras en distintas zonas, desprendimientos en techos, presencia de óxido en estructuras metálicas del patio de comidas y filtraciones en pasadizos y rutas de evacuación.
Antecedentes y medidas pendientes
No es la primera vez que el recinto enfrenta cuestionamientos. En 2024 ya había sido cerrado de manera provisional por observaciones relacionadas con deficiencias estructurales.
Las autoridades municipales informaron que el establecimiento no podrá reabrir sus puertas hasta que se levanten todas las observaciones y se garantice plenamente la seguridad de trabajadores y visitantes.