El megaproyecto de Cencosud contará con siete pisos, 345 locales comerciales y diversas opciones de entretenimiento, ofreciendo una experiencia integral para visitantes.

San Juan de Lurigancho tendrá el mall más grande de Cencosud en Perú | Composición: Wapa / Perú Retail

San Juan de Lurigancho se prepara para una transformación comercial sin precedentes. El grupo Cencosud impulsa la construcción de un nuevo complejo comercial de gran escala que busca redefinir la experiencia de compras y entretenimiento en el distrito. A continuación, te mostramos los primeros adelantos visuales de cómo se verá este ambicioso proyecto que ya genera expectativa entre los vecinos y futuros visitantes.

Así se vería el megaproyecto que cambiará el rostro comercial de San Juan de Lurigancho

El futuro centro comercial que Cencosud desarrollará en San Juan de Lurigancho apunta a convertirse en uno de los complejos más ambiciosos del país. De acuerdo con la información técnica difundida por Perú Retail, la infraestructura contará con siete pisos y una extensión de 175.81 m², además de edificaciones complementarias de uso mixto que suman 66.345 m², donde se integrarán áreas comerciales, corporativas y de servicios.

Así se verían las imágenes del nuevo Mall en SJL (Foto: Perú Retail)

La propuesta arquitectónica apuesta por un concepto moderno y abierto, pensado para ofrecer una experiencia distinta a los visitantes. El proyecto incluirá espacios al aire libre, áreas verdes y atractivos recreativos, entre ellos una rueda de la fortuna que formará parte del entorno del mall.

En cuanto a su oferta, el complejo albergará 345 locales comerciales, cuatro tiendas ancla y una variada zona gastronómica que contará con restaurantes en una terraza superior y un amplio patio de comidas. A ello se suman salas de cine, alternativas de entretenimiento familiar y un centro médico, consolidando al mall como un punto integral de compras, ocio y servicios para el distrito.

¿Dónde estará ubicado el nuevo centro comercial de Cencosud?

El proyecto se desarrollará en una zona estratégica de San Juan de Lurigancho, específicamente en el terreno donde actualmente opera un supermercado Metro. El espacio se encuentra en la intersección de las avenidas Próceres de la Independencia y Los Jardines Este, un punto clave del distrito que destaca por su alto tránsito y conectividad.

Uno de los grandes atractivos de esta ubicación es su cercanía inmediata a una estación de la Línea 1 del Metro de Lima, lo que facilitará el acceso de visitantes desde distintos puntos de la ciudad.