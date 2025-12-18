Así será el nuevo MEGA CENTRO COMERCIAL de San Juan de Lurigancho de Cencosud: el MÁS GRANDE de la empresa en todo el PerúÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
San Juan de Lurigancho se prepara para una transformación comercial sin precedentes. El grupo Cencosud impulsa la construcción de un nuevo complejo comercial de gran escala que busca redefinir la experiencia de compras y entretenimiento en el distrito. A continuación, te mostramos los primeros adelantos visuales de cómo se verá este ambicioso proyecto que ya genera expectativa entre los vecinos y futuros visitantes.
VER MÁS: ¿Es legal COBRAR comisión por pagar con tarjeta en Perú? Indecopi aclara si está permitido y cuándo puedes denunciar
Así se vería el megaproyecto que cambiará el rostro comercial de San Juan de Lurigancho
El futuro centro comercial que Cencosud desarrollará en San Juan de Lurigancho apunta a convertirse en uno de los complejos más ambiciosos del país. De acuerdo con la información técnica difundida por Perú Retail, la infraestructura contará con siete pisos y una extensión de 175.81 m², además de edificaciones complementarias de uso mixto que suman 66.345 m², donde se integrarán áreas comerciales, corporativas y de servicios.
La propuesta arquitectónica apuesta por un concepto moderno y abierto, pensado para ofrecer una experiencia distinta a los visitantes. El proyecto incluirá espacios al aire libre, áreas verdes y atractivos recreativos, entre ellos una rueda de la fortuna que formará parte del entorno del mall.
En cuanto a su oferta, el complejo albergará 345 locales comerciales, cuatro tiendas ancla y una variada zona gastronómica que contará con restaurantes en una terraza superior y un amplio patio de comidas. A ello se suman salas de cine, alternativas de entretenimiento familiar y un centro médico, consolidando al mall como un punto integral de compras, ocio y servicios para el distrito.
TE INTERESA: ES OFICIAL | Confirman aumentos para estos trabajadores de S/53 y S/100 más desde enero del 2026
¿Dónde estará ubicado el nuevo centro comercial de Cencosud?
El proyecto se desarrollará en una zona estratégica de San Juan de Lurigancho, específicamente en el terreno donde actualmente opera un supermercado Metro. El espacio se encuentra en la intersección de las avenidas Próceres de la Independencia y Los Jardines Este, un punto clave del distrito que destaca por su alto tránsito y conectividad.
Uno de los grandes atractivos de esta ubicación es su cercanía inmediata a una estación de la Línea 1 del Metro de Lima, lo que facilitará el acceso de visitantes desde distintos puntos de la ciudad.
En los próximos meses, Cencosud daría a conocer nuevos detalles relacionados con el avance de la obra, los plazos de construcción y la fecha estimada de inauguración del que será uno de los malls más grandes de la empresa en el país.