Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Gripe H3N2 en Perú: Lo que debes hacer de INMEDIATO si tus SÍNTOMAS coinciden con los del virus

Así será el nuevo MEGA CENTRO COMERCIAL de San Juan de Lurigancho de Cencosud: el MÁS GRANDE de la empresa en todo el Perú

El megaproyecto de Cencosud contará con siete pisos, 345 locales comerciales y diversas opciones de entretenimiento, ofreciendo una experiencia integral para visitantes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Así será el nuevo MEGA CENTRO COMERCIAL de San Juan de Lurigancho de Cencosud: el MÁS GRANDE de la empresa en todo el Perú
    San Juan de Lurigancho tendrá el mall más grande de Cencosud en Perú | Composición: Wapa / Perú Retail
    Así será el nuevo MEGA CENTRO COMERCIAL de San Juan de Lurigancho de Cencosud: el MÁS GRANDE de la empresa en todo el Perú

    San Juan de Lurigancho se prepara para una transformación comercial sin precedentes. El grupo Cencosud impulsa la construcción de un nuevo complejo comercial de gran escala que busca redefinir la experiencia de compras y entretenimiento en el distrito. A continuación, te mostramos los primeros adelantos visuales de cómo se verá este ambicioso proyecto que ya genera expectativa entre los vecinos y futuros visitantes.

    wapa.pe

    VER MÁS: ¿Es legal COBRAR comisión por pagar con tarjeta en Perú? Indecopi aclara si está permitido y cuándo puedes denunciar

    Así se vería el megaproyecto que cambiará el rostro comercial de San Juan de Lurigancho

    El futuro centro comercial que Cencosud desarrollará en San Juan de Lurigancho apunta a convertirse en uno de los complejos más ambiciosos del país. De acuerdo con la información técnica difundida por Perú Retail, la infraestructura contará con siete pisos y una extensión de 175.81 m², además de edificaciones complementarias de uso mixto que suman 66.345 m², donde se integrarán áreas comerciales, corporativas y de servicios.

    Así se verían las imágenes del nuevo Mall en SJL (Foto: Perú Retail)
    Así se verían las imágenes del nuevo Mall en SJL (Foto: Perú Retail)

    La propuesta arquitectónica apuesta por un concepto moderno y abierto, pensado para ofrecer una experiencia distinta a los visitantes. El proyecto incluirá espacios al aire libre, áreas verdes y atractivos recreativos, entre ellos una rueda de la fortuna que formará parte del entorno del mall.

    En cuanto a su oferta, el complejo albergará 345 locales comerciales, cuatro tiendas ancla y una variada zona gastronómica que contará con restaurantes en una terraza superior y un amplio patio de comidas. A ello se suman salas de cine, alternativas de entretenimiento familiar y un centro médico, consolidando al mall como un punto integral de compras, ocio y servicios para el distrito.

    wapa.pe

    TE INTERESA: ES OFICIAL | Confirman aumentos para estos trabajadores de S/53 y S/100 más desde enero del 2026

    ¿Dónde estará ubicado el nuevo centro comercial de Cencosud?

    El proyecto se desarrollará en una zona estratégica de San Juan de Lurigancho, específicamente en el terreno donde actualmente opera un supermercado Metro. El espacio se encuentra en la intersección de las avenidas Próceres de la Independencia y Los Jardines Este, un punto clave del distrito que destaca por su alto tránsito y conectividad.

    Uno de los grandes atractivos de esta ubicación es su cercanía inmediata a una estación de la Línea 1 del Metro de Lima, lo que facilitará el acceso de visitantes desde distintos puntos de la ciudad.

    En los próximos meses, Cencosud daría a conocer nuevos detalles relacionados con el avance de la obra, los plazos de construcción y la fecha estimada de inauguración del que será uno de los malls más grandes de la empresa en el país.

    SOBRE EL AUTOR:
    Así será el nuevo MEGA CENTRO COMERCIAL de San Juan de Lurigancho de Cencosud: el MÁS GRANDE de la empresa en todo el Perú
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Consulta con tu DNI cuántas denuncias tienes en tu contra: Podrías llevarte una TERRIBLE SORPRESA

    INPE anuncia GRAN CONVOCATORIA LABORAL con sueldos de hasta S/ 7.264 para ESTUDIANTES, EGRESADOS y MÁS

    Consulta con tu DNI cuántos hijos tiene una persona: guía práctica para hacerlo rápido en Reniec

    ES OFICIAL | Aerolínea suspenderá seis rutas internacionales desde Perú por este motivo

    ES OFICIAL | Minedu confirma la FECHA del inicio de clases 2026: este es el cronograma

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    WOK Loreto 28 cm TRAMONTINA antiadherente Starflon Max + tapa. INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 86.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;