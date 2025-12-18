¿Es legal COBRAR comisión por pagar con tarjeta en Perú? Indecopi aclara si está permitido y cuándo puedes denunciarÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Te han cobrado un monto extra por usar la tarjeta y no sabes si es legal? El Indecopi ha precisado qué dice la ley sobre este tipo de recargos en las compras. En el Perú, los comercios pueden establecer precios diferenciados, pero están obligados a cumplir ciertos requisitos.Entérate de todos los detalles.
¿Pueden los negocios aplicar un recargo por pago con tarjeta?
Ante las dudas de los consumidores, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha precisado que, en el país, no existe una prohibición expresa para aplicar un cargo adicional cuando el pago se realiza con tarjeta, ya que rige la libertad para fijar precios.
Sin embargo, esta facultad no es absoluta. La normativa exige que el cliente esté debidamente informado antes de concretar la transacción. El Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N.º 29571) señala que cualquier condición que altere el precio debe comunicarse de forma clara, visible y anticipada. En otras palabras, el cobro extra solo se considera válido si el consumidor conoce ese monto adicional antes de aceptar la compra.
¿De qué forma deben los comercios comunicar el recargo por pago con tarjeta?
El Indecopi señala que la advertencia sobre el cobro adicional debe presentarse antes de que el cliente tome la decisión de compra, permitiéndole evaluar libremente si acepta o no la condición. La información no puede darse de manera tardía ni discreta; un aviso reducido colocado únicamente junto al POS no cumple con lo exigido.
Entre las prácticas consideradas adecuadas para informar este recargo se encuentran:
- Señalización clara y visible desde el ingreso al establecimiento
- Cartas o menús donde se especifique el precio según el método de pago
- Canales digitales que muestren el monto final antes de confirmar la transacción
De esta manera, el consumidor accede a la información de forma oportuna y transparente.