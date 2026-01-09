El viernes 9 de enero, los peruanos recibieron una alerta de Senamhi que generó preocupación en la población, sonando en los celulares casi a la 1:00 p.m. ¿Qué decía el mensaje?

Este viernes 9 de enero, los peruanos recibieron una alerta que generó preocupación en la población. A solo minutos de la 1:00 p.m., los celulares emitieron un sonido de alto volumen que no pasó desapercibido con un mensaje de alerta informativa. ¿Qué decía el mensaje que causó susto en muchos?

¿Qué decía la alerta de Senamhi que asustó a muchos?

Este viernes 9 de enero, los peruanos recibieron una alerta que generó preocupación en la población. A solo minutos de la 1:00 p.m., los celulares emitieron un sonido de alto volumen que no pasó desapercibido con un mensaje de alerta informativa. ¿Qué decía el mensaje que causó susto en muchos?

A las 12:58 p.m., una notificación de alarma sonó en los celulares de la mayoría de los peruanos, quienes se llevaron un gran susto al creer que se trataba de un sismo. Sin embargo, se trataba de un mensaje informativo de Senamhi con una alerta por lluvias.

"Alerta por lluvias. El Senamhi informa que, del viernes 9 al sábado 10 de enero, se presentarían lluvias de ligera a moderada intensidad en la costa centro y sur. Mantente alerta a las indicaciones de las autoridades competentes. Defensa civil, tarea de todos", se lee en el mensaje que aparecía en la pantalla de los dispositivos.

La reacción de los cibernautas en redes no se hizo esperar y muchos dejaron ver qué sintieron al escuchar el ruido que alertó a más de uno. "Estos del Senamhi saben cómo pegar un buen susto y lo peor es que nunca pasa nada de lo que dicen, ah, pero cuando hay temblor, su alarma no funciona", "Senamhi, más lluvia sale de mi nariz por la gripe por el cambio de clima este que del mismo cielo de Lima", "Las alertas de Senamhi deben ser para alertarnos frente a un posible sismo, no para avisarnos que va a llover", fueron algunas de las quejas en redes.

Senamhi alerta a regiones por lluvias

Minutos antes del mensaje, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú alertó con el pronóstico de las lluvias para las siguientes 24 horas.

"En la región andina de Lima y Junín se prevén precipitaciones (lluvia, granizo y nieve) de moderada a extrema intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento", se lee en su mensaje publicado en la red social 'X'.