Las declaraciones de Cifuentes desataron críticas y usuarios defendieron a Darinka Ramírez , argumentando que ocuparse de su apariencia no la convierte en una mala madre.

Las recientes declaraciones de Rosa María Cifuentes han desatado una fuerte polémica en redes sociales. La astróloga participó en el programa 'Mesa Caliente' de Panamericana Televisión, donde analizó el lenguaje corporal y la imagen pública de Darinka Ramírez. Durante la conversación, la especialista dejó entrever que la influencer priorizaría su apariencia y actividad en redes sobre su rol como madre. Sus palabras generaron un intenso debate entre los usuarios, quienes reaccionaron de inmediato.

Rosa María Cifuentes es criticada por comentario hacia Darinka Ramírez

Rosa María Cifuentes analizó la imagen de Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán. La astróloga se animó a dar su perspectiva de lo que veía en la modelo y causó polémica al dejar entrever que Ramírez antepondría su imagen a su rol de madre.

"Yo creo que ella tiene el perfil de cuando empezó la relación con Farfán, no ahora. Es el perfil de una chica que tiene estas creencias de 'Disney', ¿no? Que va a tener un salvador, un hombre que la enamore, que tiene poder...", comenzó diciendo.

"(Un príncipe azul) Sí, que la acomode. ¿Me entiendes? Alguien que la acomode. No azul. Hoy la cosa ha cambiado. Hoy el lenguaje corporal es el de una muchacha que exige. Pero hay un detalle: en todo su rol en redes sociales no se ve a una mujer que vaya a luchar por sostener su independencia”, añadió asegurando que el aspecto de la influencer tendría algo que ver con sus deseos de ser independiente económicamente.

“Se ve a una mujer que está más pendiente de su imagen, del narcisismo, de lo que luce, de lo que se pone... ser influencer de objetos y productos, lo cual no está mal, pero sí que marca una distancia con el tiempo que psicológicamente una mujer le debe dedicar a ser una buena madre", dijo la también periodista y coach, lo que causó todo tipo de cuestionamientos en las redes sociales.

Usuarios condenan análisis de Rosa María Cifuentes a Darinka Ramírez

Los usuarios no dudaron en criticar las palabras de Cifuentes, resaltando que preocuparse por arreglar su imagen no tiene nada que ver con ser "mala madre".