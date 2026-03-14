Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

Rosa María Cifuentes es criticada por polémico comentario hacia Darinka Ramírez

Las declaraciones de Cifuentes desataron críticas y usuarios defendieron a Darinka Ramírez, argumentando que ocuparse de su apariencia no la convierte en una mala madre.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Rosa María Cifuentes es criticada por polémico comentario hacia Darinka Ramírez
    Rosa María Cifuentes es criticada por polémico comentario hacia Darinka Ramírez | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Rosa María Cifuentes es criticada por polémico comentario hacia Darinka Ramírez

    Las recientes declaraciones de Rosa María Cifuentes han desatado una fuerte polémica en redes sociales. La astróloga participó en el programa 'Mesa Caliente' de Panamericana Televisión, donde analizó el lenguaje corporal y la imagen pública de Darinka Ramírez. Durante la conversación, la especialista dejó entrever que la influencer priorizaría su apariencia y actividad en redes sobre su rol como madre. Sus palabras generaron un intenso debate entre los usuarios, quienes reaccionaron de inmediato.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Ethel Pozo expone la respuesta que le dio Natalie Vértiz tras escribirle por rumores de supuesto amorío con Yaco

    Rosa María Cifuentes es criticada por comentario hacia Darinka Ramírez

    Rosa María Cifuentes analizó la imagen de Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán. La astróloga se animó a dar su perspectiva de lo que veía en la modelo y causó polémica al dejar entrever que Ramírez antepondría su imagen a su rol de madre.

    "Yo creo que ella tiene el perfil de cuando empezó la relación con Farfán, no ahora. Es el perfil de una chica que tiene estas creencias de 'Disney', ¿no? Que va a tener un salvador, un hombre que la enamore, que tiene poder...", comenzó diciendo.

    "(Un príncipe azul) Sí, que la acomode. ¿Me entiendes? Alguien que la acomode. No azul. Hoy la cosa ha cambiado. Hoy el lenguaje corporal es el de una muchacha que exige. Pero hay un detalle: en todo su rol en redes sociales no se ve a una mujer que vaya a luchar por sostener su independencia”, añadió asegurando que el aspecto de la influencer tendría algo que ver con sus deseos de ser independiente económicamente.

    “Se ve a una mujer que está más pendiente de su imagen, del narcisismo, de lo que luce, de lo que se pone... ser influencer de objetos y productos, lo cual no está mal, pero sí que marca una distancia con el tiempo que psicológicamente una mujer le debe dedicar a ser una buena madre", dijo la también periodista y coach, lo que causó todo tipo de cuestionamientos en las redes sociales.

    wapa.pe

    ENTÉRATE DE ESTO: Majo con Sabor revela frase que le decía su ex "mentiroso" y ¿expone a Gino Assereto? "Te juro que solo me gustan las mujeres"

    Usuarios condenan análisis de Rosa María Cifuentes a Darinka Ramírez

    Los usuarios no dudaron en criticar las palabras de Cifuentes, resaltando que preocuparse por arreglar su imagen no tiene nada que ver con ser "mala madre".

    "A partir de ahora no debemos arreglarnos porque somos malas madres", "Esta señora creo que es amiga de Farfán", "Ahora soy la peor madre, porque voy al gym, me cuido, pfff...", "Qué ridículo este comentario", "Ahora voy a andar como Chimoltrufia para ser buena madre", "¿Qué te pasa, Rosa? Por favor", "Te creía antes, ahora no, Darinka es hermosa y feliz, ocúpate por tu vida y déjala tranquila", "Y ¿qué tiene que ver que quiera cuidarse y se priorice, que se priorice y que ya sepan amarse con ser buena madre?", se lee en los comentarios.

    SOBRE EL AUTOR:
    Rosa María Cifuentes es criticada por polémico comentario hacia Darinka Ramírez
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Cuando Paolo Guerrero habló de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confesó la razón de su final

    Se difunde la dolorosa razón que arruinó el matrimonio de Federico Salazar y Carol Nuñez

    Ethel Pozo expone la respuesta que le dio Natalie Vértiz tras escribirle por rumores de supuesto amorío con Yaco

    Ethel Pozo revela la IMPENSADA reacción de su hija mayor ante supuesto romance con Yaco Eskenazi: "Mamá, ¿por qué...?"

    Famoso actor y galán de telenovelas se recursea vendiendo paltas ante la falta de trabajo: “Ha sido muy difícil”

    Lo más vistos en Farándula

    Lizet Soto revela que su hija, Alondra Huárac, está afectada por la prisión contra su padre: “Esto es súper grave"

    Katia Condos toma RADICAL DECISIÓN tras doloroso mensaje de SEPARACIÓN con Federico Salazar

    ¿Aceptará? Magaly ofrece pagarle a Jossmery Toledo la suma de 15 mil soles por hablar de ampay con Paolo Hurtado

    La confesión que remece su separación: Katia Condos revela que ya había querido dejar a Federico Salazar

    Karla Tarazona ADVIERTE a hija mayor de Domínguez con condiciones para permitirle volver a su casa: "Falta de respeto no acepto"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;