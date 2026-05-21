Los votantes que se ausenten en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio tendrán que abonar multas que oscilan entre S/27.50 y S/110, según el distrito registrado en su DNI .

Conoce cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Generales Perú 2026. | Imagen Gemini IA

Conoce cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Generales Perú 2026. | Imagen Gemini IA

El domingo 7 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026, enfrentando a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Al igual que en la primera etapa, el sufragio es obligatorio para todos los ciudadanos habilitados. Aquellos que no asistan a emitir su voto sin justificación recibirán una multa económica.

El valor de esta sanción varía conforme al votante, dependiendo de la clasificación socioeconómica del distrito en su Documento Nacional de Identidad (DNI), conforme a los criterios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Aparte de la sanción económica, ignorar la obligación de votar puede impedir la realización de ciertos trámites administrativos y el acceso a servicios estatales.

¿Cuál es el costo de no votar el 7 de junio?

La multa por no asistir a la segunda vuelta sigue las mismas pautas que en la primera. Los montos son:

S/110 para distritos considerados no pobres

S/55 para zonas identificadas como pobres no extremas

S/27.50 para distritos en situación de pobreza extrema

La categorización del distrito se asigna automáticamente con los datos oficiales del INEI y según la dirección que consta en el DNI.

¿Qué sucede si no pagas la multa electoral?

El no pago de la multa por no votar puede acarrear complicaciones administrativas. Las personas podrían enfrentar restricciones para efectuar trámites en oficinas públicas y limitaciones para acceder a servicios gubernamentales.

Al acumular deudas electorales, se pueden experimentar problemas en diversos procesos oficiales. Por ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aconseja regularizar el pago cuanto antes.

Los ciudadanos tienen la opción de verificar multas electorales pendientes mediante plataformas digitales proporcionadas por las autoridades electorales.

Razones para una segunda vuelta en Perú

La normativa peruana exige que un candidato presidencial gane más del 50% de los votos válidos para resultar vencedor en primera vuelta. Ningún participante alcanzó este porcentaje en las Elecciones Generales 2026, por lo que se llevará a cabo una nueva votación.

La segunda vuelta ocurrirá entre los dos candidatos con más votos, el domingo 7 de junio en toda la nación.