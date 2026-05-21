Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Sismo en Perú HOY, 20 de mayo de 2026: Detalles sobre la hora y ubicación del reciente temblor, informa IGP

Conoce la sanción por no votar en la segunda vuelta electoral del 7 de junio

Los votantes que se ausenten en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio tendrán que abonar multas que oscilan entre S/27.50 y S/110, según el distrito registrado en su DNI.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Conoce la sanción por no votar en la segunda vuelta electoral del 7 de junio
    Conoce cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Generales Perú 2026. | Imagen Gemini IA
    Conoce la sanción por no votar en la segunda vuelta electoral del 7 de junio

    El domingo 7 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026, enfrentando a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Al igual que en la primera etapa, el sufragio es obligatorio para todos los ciudadanos habilitados. Aquellos que no asistan a emitir su voto sin justificación recibirán una multa económica.

    El valor de esta sanción varía conforme al votante, dependiendo de la clasificación socioeconómica del distrito en su Documento Nacional de Identidad (DNI), conforme a los criterios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

    Aparte de la sanción económica, ignorar la obligación de votar puede impedir la realización de ciertos trámites administrativos y el acceso a servicios estatales.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Alcalde de Surco, Carlos Bruce, protagoniza POLÉMICO INCIDENTE con su asesor: “Fue completamente voluntario”

    ¿Cuál es el costo de no votar el 7 de junio?

    La multa por no asistir a la segunda vuelta sigue las mismas pautas que en la primera. Los montos son:

    • S/110 para distritos considerados no pobres
    • S/55 para zonas identificadas como pobres no extremas
    • S/27.50 para distritos en situación de pobreza extrema

    La categorización del distrito se asigna automáticamente con los datos oficiales del INEI y según la dirección que consta en el DNI.

    ¿Qué sucede si no pagas la multa electoral?

    El no pago de la multa por no votar puede acarrear complicaciones administrativas. Las personas podrían enfrentar restricciones para efectuar trámites en oficinas públicas y limitaciones para acceder a servicios gubernamentales.

    Al acumular deudas electorales, se pueden experimentar problemas en diversos procesos oficiales. Por ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aconseja regularizar el pago cuanto antes.

    Los ciudadanos tienen la opción de verificar multas electorales pendientes mediante plataformas digitales proporcionadas por las autoridades electorales.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Investigan extraña muerte de familia tras consumir sandía: esto hallaron las autoridades

    Razones para una segunda vuelta en Perú

    La normativa peruana exige que un candidato presidencial gane más del 50% de los votos válidos para resultar vencedor en primera vuelta. Ningún participante alcanzó este porcentaje en las Elecciones Generales 2026, por lo que se llevará a cabo una nueva votación.

    La segunda vuelta ocurrirá entre los dos candidatos con más votos, el domingo 7 de junio en toda la nación.

    Los ciudadanos deberán votar nuevamente para elegir al siguiente presidente del país.

    SOBRE EL AUTOR:
    Conoce la sanción por no votar en la segunda vuelta electoral del 7 de junio
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    Fallece hombre tras accidente en escaleras mecánicas del metro: se revelan los detalles

    Terremoto en Lima: Confirman los distritos que desaparecerían en un sismo de 8 grados en la capital

    Jefe del IGP lanza severa advertencia ante un eventual sismo tras lo ocurrido en Ica: "Va a ocurrir"

    La NASA lanza alerta de tsunami: estas ciudades quedarían completamente sumergidas bajo el mar

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Panini

    Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza