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Exnovio de Adolfo Aguilar expone chats y le exige dinero tras ingreso a ‘La Granja VIP’

Alejandro Merino, excompañero sentimental de Adolfo Aguilar, lo felicitó por su nuevo empleo, mientras exigía el pago de una deuda de larga data de S/10.000 que el presentador tiene pendiente.

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    Alejandro Merino aseguró que Aguilar le prometió el pago, alegando problemas financieros previos, pero ahora, con su regreso a la televisión, espera que cancele la deuda pendiente.
    Exnovio de Adolfo Aguilar expone chats y le exige dinero tras ingreso a ‘La Granja VIP’

    Adolfo Aguilar ha vuelto a la pantalla chica. El reconocido actor y director de cine se sumó a 'La granja VIP Perú' para colaborar con Ethel Pozo, tras la salida de Yaco Eskenazi del popular reality show. Alejandro Merino, su antigua pareja, fue uno de los primeros en comentar la noticia.

    A través de las redes sociales, Merino felicitó al exconductor de ‘Yo soy’ por su reciente contratación en Panamericana Televisión. Sin embargo, también aprovechó la ocasión para reclamarle una deuda de varios años.

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    Expareja difunde mensajes del presentador

    El 6 de mayo, Merino comentó que Aguilar había alegado no poder pagarle los S/10.000 debido a problemas económicos. No obstante, con su retorno a la televisión, Merino considera que Aguilar debería liquidar la deuda pendiente.

    Expareja de Adolfo Aguilar expone al conductor de televisión. Foto: TikTok
    Expareja de Adolfo Aguilar expone al conductor de televisión. Foto: TikTok

    "Querido Adolfo Aguilar, ahora que tienes trabajo (felicitaciones por cierto), espero que puedas saldar tu deuda conmigo. Aún no he recibido ningún pago. Entendí tu situación previa, pero ahora cuentas con un empleo. Te ruego que canceles tu deuda", mencionó en sus redes.

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    Merino también hizo públicas las conversaciones con Aguilar, quien argumentó que la empresa para la que trabajaba había cerrado. "No recuerdo bien lo que mencionas. BigBang ya dejó de operar y quedó con muchas deudas, pero puedes comunicarte con Sandro, ojalá se resuelva", escribió Aguilar.

    Precisó, además, que nunca trabajó directamente para la empresa de Aguilar, sino que maneja su propio negocio de investigación de mercados para el sector cinematográfico, abarcando estudios de preferencias, estadísticas y más.

    SOBRE EL AUTOR:
    Exnovio de Adolfo Aguilar expone chats y le exige dinero tras ingreso a ‘La Granja VIP’
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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