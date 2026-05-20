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Angie Arizaga conmueve con sensible publicación en medio de presunta infidelidad de Jota Benz

Tras las revelaciones de Giancarlo Cossio sobre una presunta infidelidad de Jota Benz, Angie Arizaga volvió a las redes con un mensaje cargado de sensibilidad.

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    Angie Arizaga conmueve con sensible publicación en medio de presunta infidelidad de Jota Benz
    Angie Arizaga emite emotiva publicación
    Angie Arizaga conmueve con sensible publicación en medio de presunta infidelidad de Jota Benz

    Giancarlo Cossio, conocido por su cercanía a celebridades del espectáculo, dejó atónitos a muchos tras confirmar que Jota Benz tuvo una aventura con una chica de reality que, al igual que Angie Arizaga, es madre.

    Esta mujer, al parecer, habría compartido momentos íntimos con Benz antes de que Angie quedara embarazada. ¿Qué publicó la hija de Don Lucho mientras se desarrolla este escándalo?

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    Angie Arizaga se Manifiesta con Publicación Emotiva tras Rumores de Jota Benz

    La inesperada declaración de Giancarlo Cossio trajo a la luz la supuesta infidelidad de Jota Benz a Angie Arizaga, una revelación que obtuvo directamente de la mujer involucrada, quien también fue parte de un programa de televisión.

    “No es un rumor que escuché; la persona misma me lo confesó. Incluso me contaba con detalles cómo eran sus encuentros con Jota, mientras él estaba con Angie”, explicó en su programa 'Eso háblalo', donde expuso que Benz tuvo contacto físico con esta mujer.

    Asimismo, Cossio mencionó que Jazmín Pinedo estaría al tanto de lo sucedido e incluso le habría advertido a Benz sobre posibles consecuencias si ella decidía contarlo públicamente.

    Ante toda esta controversia, se esperaba alguna respuesta de la hija de Don Lucho, quien previamente desestimó las acusaciones sobre la deslealtad de su prometido.

    Hoy, Angie Arizaga optó por enfocar su atención en la familia, y lo hizo visible al compartir una publicación tierna de su hijo disfrutando su desayuno, ignorando así el conflicto en curso.

    Angie Arizaga con publicación tras rumores
    Angie Arizaga con publicación tras rumores

    “Matteito y su sartén”, escribió junto a la imagen, mostrando claramente que su prioridad sigue siendo el bienestar de su hijo. En esta ocasión, Benz estuvo ausente en esta imagen familiar. Tampoco ha comentado sobre las recientes desavenencias entre su pareja y Jazmín Pinedo.


    SOBRE EL AUTOR:
    Angie Arizaga conmueve con sensible publicación en medio de presunta infidelidad de Jota Benz
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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