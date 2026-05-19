¡SIN FILTROS! Tilsa revela el duro impacto que dejó su relación con Jackson: "Me dejó llena de deudas"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Tilsa Lozano volvió a hablar sin filtros sobre su matrimonio con Jackson Mora y dejó más de una frase que encendió la polémica. Durante su participación en el pódcast 'La Manada', la exintegrante de 'Las vengadoras' aseguró que su relación con el empresario le habría dejado fuertes consecuencias económicas.
La modelo contó que actualmente enfrenta problemas financieros por documentos que firmó cuando aún confiaba en su expareja. Por eso, aprovechó el espacio para lanzar una advertencia directa a quienes mezclan dinero, créditos o compromisos legales dentro de una relación sentimental.
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“Nunca firmes un papel cuando te digan: ‘firma, no pasa nada’, por eso ahora estoy pagando deuda ajena”, arrancó diciendo Tilín, lo que generó sorpresa entre Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe.
Tilsa no se quedó ahí y fue mucho más dura al referirse a lo que significó para ella haberse casado con Jackson Mora. Sin entrar en demasiados detalles legales, aseguró que esa decisión terminó afectándola más de lo que imaginó.
“Yo creo que mi matrimonio fue la peor cagad*** que me ha pasado, yo creo que sí. Frío de frío ese conc*** que me dejó llena de deudas. Me han congelado hasta la cuenta”, sentenció.
Ante la contundencia de sus palabras, Mario Irivarren intentó entender si Tilsa se refería a que había firmado como aval de algún crédito relacionado con Jackson. La modelo respondió de manera breve, pero dejó abierta la interpretación: “Algo así”.
Finalmente, Lozano insistió en que los temas económicos deben manejarse con mucho cuidado dentro de una relación, incluso cuando existe confianza. Según expresó, su experiencia le dejó una lección clara.
“Firmé un crédito y quedé enyucada. Se supone que confías en tu pareja; no crees que te va a estafar de esa manera. Yo creo que cosas de plata con pareja, mejor no. “Si no, asesórate con un abogado”.
Jackson sobre galán de Tilsa
Mientras Tilsa Lozano continúa hablando de las consecuencias que le habría dejado su matrimonio, Jackson Mora también fue consultado recientemente por la nueva ilusión sentimental de su exesposa.
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El exboxeador se refirió a Andrés Muñoz Álvarez Calderón, actual galán vinculado a Tilsa, y aclaró que sí lo conoce, pero negó que exista una amistad cercana entre ambos.
“Con Andrés tenemos muchos amigos en común. Su cuñado es muy amigo mío, entonces no tenemos nada. Cuando lo veo, lo saludo y lo abrazo y todo, no hay roche (...) No es que haya sido mi íntimo amigo y se haya metido con mi esposa, no es así. No hay nada, no me debe nada”, afirmó el empresario.
Con estas declaraciones, Jackson buscó bajar el tono a las especulaciones sobre una posible incomodidad por la nueva relación de Tilsa. Sin embargo, las recientes confesiones de la modelo volvieron a poner su matrimonio en el centro de la conversación farandulera.