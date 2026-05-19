¡ÚLTIMAS ENTRADAS! Crece la expectativa por el esperado show de Mon Laferte en Lima

¡ÚLTIMAS ENTRADAS! Crece la expectativa por el esperado show de Mon Laferte en LimaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La llegada de Mon Laferte a Lima sigue generando expectativa entre sus seguidores. Luego de que las entradas iniciales se agotaran rápidamente, los organizadores decidieron abrir una nueva zona, que también está a punto de agotarse. Esto evidencia el enorme entusiasmo del público por el concierto programado para el sábado 23 de mayo en Multiespacio Costa 21.
LEE MÁS: Jota Benz es expulsado de 'Esto es Guerra' tras lanzar terribles comentarios contra Jazmín Pinedo: “La ex de mi hermano”
Desde que se confirmó su visita al Perú, la reacción de los fans no se hizo esperar y reafirmó la fuerte conexión que la artista mantiene con el público peruano, así como el gran momento que atraviesa en su carrera. Con este espectáculo, la intérprete vuelve a posicionarse como una de las figuras más influyentes y convocantes de la música latina actual.
La gira 'Femme Fatale' acompaña el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, compuesta por 14 temas que mezclan sonidos de pop alternativo y jazz dentro de una propuesta intensa, elegante y cargada de matices poéticos. En este álbum, la cantante apuesta por una faceta más experimental y explora emociones profundas entre la vulnerabilidad y la fuerza.
PUEDES VER: Federico Salazar comparte detalles inéditos sobre su salud y revela confesión acerca de Katia Condos
Durante su presentación en Lima, los asistentes podrán disfrutar en vivo de canciones recientes como 'Química Mayor', 'Tormento' y 'Veracruz', además de éxitos que marcaron su trayectoria, entre ellos 'Amárrame', 'Tu falta de querer' y 'Mi buen amor'. Las últimas entradas continúan disponibles en la zona Tribuna Lateral Oriente.
La expectativa también se vive en Arequipa, donde quedan pocos boletos para el show que ofrecerá el domingo 24 de mayo en Jardín de la Cerveza. Serán dos noches especiales en el país, marcadas por el esperado reencuentro entre Mon Laferte y sus fans peruanos en una de las etapas más importantes de su carrera artística.