¡ÚLTIMAS ENTRADAS! Crece la expectativa por el esperado show de Mon Laferte en Lima

Mon Laferte se presentará este sábado 23 de mayo en Lima y el domingo 24 en Arequipa.

La llegada de Mon Laferte a Lima sigue generando expectativa entre sus seguidores. Luego de que las entradas iniciales se agotaran rápidamente, los organizadores decidieron abrir una nueva zona, que también está a punto de agotarse. Esto evidencia el enorme entusiasmo del público por el concierto programado para el sábado 23 de mayo en Multiespacio Costa 21.

Desde que se confirmó su visita al Perú, la reacción de los fans no se hizo esperar y reafirmó la fuerte conexión que la artista mantiene con el público peruano, así como el gran momento que atraviesa en su carrera. Con este espectáculo, la intérprete vuelve a posicionarse como una de las figuras más influyentes y convocantes de la música latina actual.

La gira 'Femme Fatale' acompaña el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, compuesta por 14 temas que mezclan sonidos de pop alternativo y jazz dentro de una propuesta intensa, elegante y cargada de matices poéticos. En este álbum, la cantante apuesta por una faceta más experimental y explora emociones profundas entre la vulnerabilidad y la fuerza.

Durante su presentación en Lima, los asistentes podrán disfrutar en vivo de canciones recientes como 'Química Mayor', 'Tormento' y 'Veracruz', además de éxitos que marcaron su trayectoria, entre ellos 'Amárrame', 'Tu falta de querer' y 'Mi buen amor'. Las últimas entradas continúan disponibles en la zona Tribuna Lateral Oriente.