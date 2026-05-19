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Yaco Eskenazi celebra logro de Natalie Vértiz por casting de Victoria´s Secret y le dedica tiernas palabras: "Ya eres un angelito"

Yaco Eskenazi celebró con orgullo la invitación de Natalie Vértiz al casting de Victoria’s Secret y le dedicó un emotivo mensaje en redes.

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    Natalie Vértiz cumple uno de sus sueños. | Composición Wapa
    Yaco Eskenazi celebra logro de Natalie Vértiz por casting de Victoria´s Secret y le dedica tiernas palabras: "Ya eres un angelito"

    Natalie Vértiz vive uno de los momentos más emocionantes de su carrera internacional. La modelo peruana reveló que fue invitada al casting presencial de Victoria’s Secret, una de las plataformas más importantes de la moda mundial, y la noticia no tardó en emocionar a sus seguidores, colegas y, especialmente, a su esposo Yaco Eskenazi.

    El conductor de televisión compartió públicamente su orgullo por este nuevo paso profesional de la ex Miss Perú, quien podría convertirse en la primera peruana en desfilar para la reconocida firma de lencería y moda.

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    A través de sus redes sociales, Yaco reposteó el video donde Natalie mostraba parte de su audición internacional y le dedicó un mensaje lleno de cariño y admiración. “Eres increíble y luchas por tus sueños sin descanso. Te amo y para los EV ya eres un angelito, mai lo”, escribió el exintegrante de realities.

    Sus palabras fueron celebradas por los seguidores de la pareja, quienes destacaron el apoyo constante que Yaco le brinda a Natalie en cada etapa de su carrera. La publicación también generó una ola de comentarios positivos hacia la modelo, quien lleva años construyendo una imagen sólida en la televisión, la moda y las redes sociales.

    Natalie Vértiz muestra su invitación al casting de Victoria’s Secret en Estados Unidos

    Natalie Vértiz compartió en Instagram y TikTok un video donde mostró el mensaje oficial que recibió por parte de Victoria’s Secret. En la comunicación, la marca le confirma que fue seleccionada para participar en una nueva fase del proceso internacional de casting.

    En el mensaje se lee: “Hola Natalie, ¡felicidades! (…) Estás invitada a un casting presencial para tener la oportunidad de desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026”.

    La reacción de Natalie fue inmediata. Emocionada por esta oportunidad, la modelo acompañó su publicación con una frase breve, pero cargada de ilusión: “¡Está pasando!”.

    Yaco Eskenazi celebra casting de Natalie Vértiz en Victoria&#039;s Secret.
    Yaco Eskenazi celebra casting de Natalie Vértiz en Victoria's Secret.

    La convocatoria representa un avance importante en la carrera de Vértiz, quien desde su etapa como Miss Perú ha mantenido presencia en pasarelas, campañas, televisión y plataformas digitales. Ahora, su nombre aparece vinculado a una de las marcas más influyentes de la industria de la moda.

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    El proceso de selección de Victoria’s Secret reúne a modelos de distintos países y suele desarrollarse en ciudades clave de Estados Unidos, como Nueva York, Los Ángeles y Miami. Por eso, la invitación a Natalie ha sido interpretada por sus seguidores como un reconocimiento a su disciplina, trayectoria y proyección internacional.

    Mientras crece la expectativa por su participación en el casting, la modelo continúa recibiendo mensajes de apoyo. Su familia, sus fanáticos y diversas figuras del espectáculo peruano han celebrado este paso, que podría marcar un antes y un después en su camino profesional.

    SOBRE EL AUTOR:
    Yaco Eskenazi celebra logro de Natalie Vértiz por casting de Victoria´s Secret y le dedica tiernas palabras: "Ya eres un angelito"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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