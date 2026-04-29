Natalie Vértiz expresa su APOYO INCONDICIONAL a Yaco Eskenazi tras anunciar su salida de 'La Granja VIP': "A donde vaya, va brillar"

Natalie Vértiz reaccionó a la salida de Yaco Eskenazi de ‘La Granja VIP’ y expresó su total apoyo a la nueva etapa profesional del conductor.

Natalie Vértiz expresa su APOYO INCONDICIONAL a Yaco Eskenazi tras anunciar su salida de 'La Granja VIP'. | Composición Wapa

Natalie Vértiz expresa su APOYO INCONDICIONAL a Yaco Eskenazi tras anunciar su salida de 'La Granja VIP'. | Composición Wapa

La sorpresiva despedida de Yaco Eskenazi de 'La Granja VIP' generó reacciones inmediatas entre seguidores del reality, pero una de las voces más esperadas fue la de Natalie Vértiz. La modelo y conductora no tardó en pronunciarse sobre la decisión de su esposo, dejando claro que, lejos de preocuparse, ve este cambio como una evolución natural en su carrera.

La salida del exchico reality fue anunciada el 27 de abril durante una transmisión en vivo, en la que confirmó que abandonará la conducción del programa apenas semanas después de su estreno.

Natalie Vértiz apuesta por Yaco y celebra su salto hacia nuevos formatos

Durante su paso por la avant-première de 'El diablo viste a la moda 2', Natalie fue consultada sobre el inesperado giro profesional de Yaco y respondió con entusiasmo absoluto.

“¡Ay, a mí me encanta Yaco, me encanta todo lo que hace! Siempre se lo digo, no es porque sea mi esposo, pero es un chico que tiene mucho carisma y que donde vaya, va a brillar. Entonces estoy muy contenta por él y, sobre todo, por el pódcast ‘Yaco y el Loco’”.

Sus palabras reflejaron no solo apoyo emocional, sino también una fuerte convicción en el potencial de Eskenazi fuera de la televisión tradicional.

Natalie también reveló que ha sido testigo directa del impacto que el proyecto digital de su esposo genera entre el público, acompañándolo en distintas presentaciones.

Natalie Vértiz rompe su silencio sobre la gira que hará Yaco con el Loco Wagner.

El fenómeno de 'Yaco y el Loco' que hoy redefine su carrera

La conductora reconoció que el estilo relajado y espontáneo del pódcast se ha convertido en una de sus principales fortalezas, aunque eso implique algunas anécdotas familiares inesperadas.

“La verdad que me encanta el programa. A veces le digo a Yaco: ‘oye, no cuentes esto’, pero sé que él lo hace desde un lado muy divertido y creo que eso le gusta a las personas, esa espontaneidad de Yaco y sobre todo del ‘Loco’ no”.

Ese formato más libre, cercano y digital parece ser precisamente el camino que Yaco busca consolidar en esta nueva etapa.

De la televisión al mundo digital: el nuevo enfoque de Yaco Eskenazi

Con su salida de 'La Granja VIP', Yaco deja atrás momentáneamente uno de los formatos más visibles de la pantalla para enfocarse en proyectos personales orientados a fortalecer su presencia en plataformas digitales.

Natalie Vertiz en la premiere de 'El diablo viste a la moda 2'

Entre sus principales apuestas figura la expansión de su pódcast junto al 'Loco' Wagner, incluida una gira que busca capitalizar el crecimiento de su audiencia.

Más que una renuncia, su decisión parece responder a una estrategia de reinvención profesional, al apostar por un espacio donde su estilo pueda desarrollarse con mayor libertad.