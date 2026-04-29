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Rebeca Escribens PONE EN SU SITIO a Said Palao tras amenaza contra Onelia Molina: "Deberías tener vergüenza"

La presentadora Rebeca Escribens criticó a Said Palao en ‘América Hoy’ después de su altercado con Onelia Molina en ‘Esto es Guerra’, lanzando una contundente frase hacia el esposo de Alejandra Baigorria.

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    Rebeca Escribens PONE EN SU SITIO a Said Palao tras amenaza contra Onelia Molina: "Deberías tener vergüenza"

    La reciente disputa entre Said Palao y Onelia Molina en el programa 'Esto es Guerra' ha levantado mucha polémica, y una voz que se hizo oír fue la de Rebeca Escribens. Durante su intervención en 'América Hoy', la conductora expresó su descontento con la actitud del deportista tras un incómodo cruce en vivo.

    El incidente ocurrió el pasado lunes 27 de abril, cuando Palao regresó al show después de recuperarse de una lesión en la espalda. No obstante, su participación en el Ironman 70.3 levantó sospechas entre sus colegas, especialmente en Onelia Molina, quien mostró su duda con gestos y comentarios que desencadenaron la reacción del reality boy.

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    Rebeca Escribens toma partido por Onelia Molina y cuestiona a Said Palao

    En 'América Hoy', Rebeca Escribens defendió claramente a Onelia Molina, indicando que el malestar de Said Palao no está justificado, dados sus antecedentes. “Deberías tener vergüenza para responderle. No molestes”, exclamó la conductora respecto a la respuesta del competidor.

    La presentadora también cuestionó el ambiente cercano al atleta, sugiriendo que ciertos comportamientos generan desconfianza en una relación. Aludió al controversial “ampay” captado en Argentina, donde Palao fue visto en una fiesta en un yate junto a figuras como Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta.

    Asimismo, la conductora Janet Barboza apoyó el argumento de la odontóloga, criticando que el esposo de Alejandra Baigorria se incomode por las reacciones de su compañera, recalcando que cualquiera puede expresar inquietudes ante situaciones inciertas.

    El origen del conflicto entre Onelia Molina y Said Palao

    El desencuentro comenzó cuando Onelia Molina mostró incredulidad con gestos mientras Said Palao narraba su ausencia en 'Esto es Guerra' por una lesión, a pesar de haber competido en el Ironman 70.3, una exigente competencia que combina natación, ciclismo y carrera. La modelo incluso dejó entrever dudas al empezar una frase con “En la boca del mentiroso…”, lo que fue tomado como una acusación directa.

    Frente a esto, el también judoca reaccionó visiblemente molesto, pidiendo a Molina que evitara sus comentarios y gestos. “Lo único que pido es que no haga esas caras… Ella me está llamando mentiroso”, afirmó, advirtiendo además que podría hacer comentarios que la modelo prefiriera no escuchar si la situación persistía.

    Palao sostiene que no ha tenido problemas anteriores con Onelia Molina ni le ha faltado el respeto, lo que, en su opinión, hace inexplicable la actitud de su colega. Sin embargo, el contexto mediático y los recientes antecedentes han mantenido el tema en el debate televisivo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Rebeca Escribens PONE EN SU SITIO a Said Palao tras amenaza contra Onelia Molina: "Deberías tener vergüenza"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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