Gino Assereto toma postura ante intensa pelea entre Jazmín Pinedo y Jota Benz: "No le encuentro sentido..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Gino Assereto decidió hablar públicamente después de la reciente confrontación mediática entre Jazmín Pinedo, su ex pareja, y su hermano Jota Benz. Esta disputa surgió tras un comentario de la presentadora sobre cómo las normas de ‘Esto es guerra’ han evolucionado, permitiendo ahora a los participantes, como los hermanos, llevar barba, cosa que antes estaba prohibida.
Las palabras de 'Chinita' provocaron una respuesta inmediata del novio de Angie Arizaga, quien restó importancia señalando que “a ella le pagaban por hablar”. Este comentario generó otra discusión, ya que Pinedo respondió que Benz se expresaba de forma "patanesca" y cuestionó su posibilidad de ser capitán del programa.
Gino Assereto se pronuncia tras críticas de Jazmín Pinedo
Durante una emisión de ‘Esto es guerra’, Gino Assereto abordó las críticas de Jazmín Pinedo, optando por una postura respetuosa ante la opinión de la madre de su hija Khaleesi. “Es simple. Vine a reemplazar a Patricio. Hablo por mí, no por el productor ni por Jazmín; respeto su opinión”, declaró.
Conocido como ‘Tiburón’, Assereto también dejó claro que su estadía en el show sería breve y que aceptaría retirarse si se le exigiera una transformación radical. “Si el lunes, Fajardo cambia las reglas y exige ‘afeitarse’ porque Jazmín lo hizo recordar, simplemente me iría. ¿Por qué tendría que hacerlo? Estoy de paso para reemplazar a Patricio. No le encuentro sentido ya que me iré pronto”, afirmó.
Para concluir, Assereto apoyó la autoridad de Peter Fajardo como productor, recordando que las decisiones sobre el programa recaen en él. “Peter es apasionado y ama su trabajo. No dejará caer su programa, que ha sido exitoso. Si él siente que el programa necesita medidas estrictas, será su decisión, no porque otros lo sugieran”, afirmó con decisión.