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Joven de Huánuco afirma que Jefferson Farfán no le pagó las zapatillas que le prometió

En Huánuco, Jefferson Farfán enfrenta críticas después de que un joven declaró no haber recibido las zapatillas prometidas durante una sesión de autógrafos.

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    Joven de Huánuco afirma que Jefferson Farfán no le pagó las zapatillas que le prometió
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    Joven de Huánuco afirma que Jefferson Farfán no le pagó las zapatillas que le prometió

    El nombre de Jefferson Farfán está de nuevo en el centro de la controversia en redes sociales. Un joven afirmó que no recibió las zapatillas prometidas por el exfutbolista durante un evento en Huánuco. Lo que inicialmente parecía un acto benéfico se transformó en una controversia en TikTok.

    Según el relato del joven, durante una firma de autógrafos, el exintegrante de la selección nacional le obsequió simbólicamente unos zapatos. Al intentar recoger el regalo, le comunicaron que el pago no se había realizado. Esto generó un aluvión de críticas hacia el '10 de la calle', ya que varios usuarios cuestionaron el incidente y el largo tiempo de espera del joven.

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    Desilusión de joven tras promesa de Farfán

    El incidente ocurrió durante un acto en Huánuco, donde Jefferson Farfán interactuó con fans. En el evento, tras ver a un joven con calzado en mal estado, le prometió unas zapatillas ante el público, lo que fue captado en video y luego difundido en línea.

    No obstante, más tarde, el joven compartió en TikTok su testimonio, contrario a lo que mostraban las imágenes. Narró que nunca recibió las zapatillas y que estuvo esperando varias horas.

    “Sinceramente me gustaría tener las zapatillas, pero lamentablemente no me las entregaron”, expresó el joven explicando lo sucedido con Jefferson Farfán.

    Larga espera por zapatillas prometidas

    El joven explicó que, tras ser dirigido al primer piso para recoger su obsequio, esperó desde la 1.45 p. m. hasta cerca de las 4.30 p. m., aguardando el producto prometido por Jefferson Farfán.

    “Un empleado me dijo: ‘mano, Farfán no pagó las zapatillas. No te las puedo dar porque se olvidó de pagar’”, mencionó el joven, quien expresó su frustración por el tiempo perdido y la falsa esperanza generada.

    “Estuve esperando cerca de tres horas y al final me fui sin nada”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Joven de Huánuco afirma que Jefferson Farfán no le pagó las zapatillas que le prometió
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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