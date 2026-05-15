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Ocio - Corte de luz en Lima del 14 al 16 de mayo: revisa los distritos y horarios afectados

UGEL adopta medida ante ola de frío que afecta a escolares

Para evitar problemas de salud por el frío extremo, se ha implementado esta medida en la región. Entérate de todos los detalles aquí.

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    UGEL adopta medida ante ola de frío que afecta a escolares
    ¿Se CANCELAN las clases? UGEL toma drástica decisión ante frío extremo que afecta a escolares de esta región | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Andina
    UGEL adopta medida ante ola de frío que afecta a escolares

    Nueva medida. ¿Se alterará el horario de clases presenciales? Frente al descenso de temperaturas, la Gerencia Regional de Educación (GRE), junto con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), ha comunicado una modificación temporal en los horarios de ingreso a clases, que permite que los estudiantes entren entre 15 y 30 minutos más tarde, según las condiciones climáticas de cada distrito.

    Con estas modificaciones, tanto la GRE como las UGEL buscan prevenir problemas de salud en los estudiantes, especialmente los relacionados con el sistema respiratorio a causa del frío que afecta actualmente a la ciudad. Aquí podrás conocer más detalles.

    UGEL ajusta el horario escolar por frío intenso: descubre la medida en los colegios de esta región

    Las temperaturas han caído significativamente en la región de Arequipa, especialmente en las zonas altas, donde el frío se intensifica al amanecer. Ante esta situación, las autoridades educativas han ajustado temporalmente los horarios escolares.

    La UGEL supervisará la correcta implementación del nuevo horario en todas las escuelas, tanto públicas como privadas. Además, se han incorporado opciones como una mayor flexibilidad en el uso del uniforme escolar, lo que permite a los estudiantes asistir con prendas de abrigo como chompas, casacas, guantes, chalinas o gorras, aunque no formen parte del uniforme tradicional.

    ¿Hasta cuándo será válida la modificación del horario escolar?

    La Gerencia Regional de Educación (GRE) indicó que las medidas estarán vigentes mientras continúen las bajas temperaturas en Arequipa. Sin embargo, no descarta considerar nuevas disposiciones preventivas para resguardar a los estudiantes durante la temporada de frío en el Perú.

    SOBRE EL AUTOR:
    UGEL adopta medida ante ola de frío que afecta a escolares
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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