Últimas noticias. Se ha confirmado el deceso de un histórico exmiembro de la selección peruana , rememorado por su destreza en la Copa América de 1975.

Luto en el fútbol peruano: fallece legendario campeón de la Copa América 1975 y mundialista en Argentina 78 | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Luto en el fútbol peruano: fallece legendario campeón de la Copa América 1975 y mundialista en Argentina 78 | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Un profundo pesar embarga a la nación. Una figura icónica de la selección peruana, conocida por haber sido campeona de la Copa América 1975 y mundialista en Argentina 78, dejó este mundo el pasado 6 de mayo. La noticia fue informada por el club Sporting Cristal a través de una publicación en X, equipo al que perteneció durante seis años.

La selección peruana de luto: Parte de su escuadra campeona de la Copa América 1975 se despide

El fallecimiento del recordado José Navarro Aramburu, quien murió a los 77 años, ha enlutatado al fútbol peruano. El destacado lateral integró la selección entre las décadas de 1960 y 1980.

Sporting Cristal informó la noticia en redes sociales y despidió a "Navarrito", quien militó en el club durante seis temporadas y conquistó el título de la Primera División (hoy Liga 1) en 1979 y 1980.

Selección Peruana de luto: Fallece integrante del plantel campeón de la Copa América 1975.

Navarro y su legado en la Blanquirroja durante la Copa América 1975

Navarro tuvo 30 apariciones con la selección peruana, incluidas sus participaciones con la Sub-20. Su debut con la Blanquirroja ocurrió el 9 de agosto de 1972 en un amistoso contra México, que Perú ganó 3-2.