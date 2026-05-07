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Duelo en el fútbol peruano: muere ilustre campeón de la Copa América 1975 y participante del Mundial de Argentina 78

Últimas noticias. Se ha confirmado el deceso de un histórico exmiembro de la selección peruana, rememorado por su destreza en la Copa América de 1975.

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    Duelo en el fútbol peruano: muere ilustre campeón de la Copa América 1975 y participante del Mundial de Argentina 78
    Luto en el fútbol peruano: fallece legendario campeón de la Copa América 1975 y mundialista en Argentina 78 | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Duelo en el fútbol peruano: muere ilustre campeón de la Copa América 1975 y participante del Mundial de Argentina 78

    Un profundo pesar embarga a la nación. Una figura icónica de la selección peruana, conocida por haber sido campeona de la Copa América 1975 y mundialista en Argentina 78, dejó este mundo el pasado 6 de mayo. La noticia fue informada por el club Sporting Cristal a través de una publicación en X, equipo al que perteneció durante seis años.

    La selección peruana de luto: Parte de su escuadra campeona de la Copa América 1975 se despide

    El fallecimiento del recordado José Navarro Aramburu, quien murió a los 77 años, ha enlutatado al fútbol peruano. El destacado lateral integró la selección entre las décadas de 1960 y 1980.

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    Sporting Cristal informó la noticia en redes sociales y despidió a "Navarrito", quien militó en el club durante seis temporadas y conquistó el título de la Primera División (hoy Liga 1) en 1979 y 1980.

    Selección Peruana de luto: Fallece integrante del plantel campeón de la Copa América 1975.
    Selección Peruana de luto: Fallece integrante del plantel campeón de la Copa América 1975.

    Navarro y su legado en la Blanquirroja durante la Copa América 1975

    Navarro tuvo 30 apariciones con la selección peruana, incluidas sus participaciones con la Sub-20. Su debut con la Blanquirroja ocurrió el 9 de agosto de 1972 en un amistoso contra México, que Perú ganó 3-2.

    Entre los momentos más memorables de su carrera destacan la conquista de la Copa América 1975 y su participación en el equipo que logró la clasificación al Mundial de Argentina 1978.

    SOBRE EL AUTOR:
    Duelo en el fútbol peruano: muere ilustre campeón de la Copa América 1975 y participante del Mundial de Argentina 78
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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