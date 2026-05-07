Duelo en el fútbol peruano: muere ilustre campeón de la Copa América 1975 y participante del Mundial de Argentina 78Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Un profundo pesar embarga a la nación. Una figura icónica de la selección peruana, conocida por haber sido campeona de la Copa América 1975 y mundialista en Argentina 78, dejó este mundo el pasado 6 de mayo. La noticia fue informada por el club Sporting Cristal a través de una publicación en X, equipo al que perteneció durante seis años.
La selección peruana de luto: Parte de su escuadra campeona de la Copa América 1975 se despide
El fallecimiento del recordado José Navarro Aramburu, quien murió a los 77 años, ha enlutatado al fútbol peruano. El destacado lateral integró la selección entre las décadas de 1960 y 1980.
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Sporting Cristal informó la noticia en redes sociales y despidió a "Navarrito", quien militó en el club durante seis temporadas y conquistó el título de la Primera División (hoy Liga 1) en 1979 y 1980.
Navarro y su legado en la Blanquirroja durante la Copa América 1975
Navarro tuvo 30 apariciones con la selección peruana, incluidas sus participaciones con la Sub-20. Su debut con la Blanquirroja ocurrió el 9 de agosto de 1972 en un amistoso contra México, que Perú ganó 3-2.
Entre los momentos más memorables de su carrera destacan la conquista de la Copa América 1975 y su participación en el equipo que logró la clasificación al Mundial de Argentina 1978.