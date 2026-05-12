Senamhi alerta descenso extremo de temperaturas: Lima y 17 regiones llegarían hasta los -12 °CÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Prepara las mantas! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha indicado que se avecina un descenso notable de temperaturas en Lima y otras 17 regiones, comenzando dentro de las próximas 72 horas. Aquí te brindamos toda la información.
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¿Está tu región incluida? Senamhi alerta sobre un fuerte frío en el corto plazo
Según información del "Aviso Meteorológico 184" emitido por el Senamhi, las temperaturas bajarán drásticamente del 12 al 14 de mayo, desde el inicio del día, con vientos de hasta 45 km/h, cielos despejados, y un leve aumento de la temperatura durante el día. Estas son las regiones afectadas:
- Áncash
- Apurímac
- Arequipa
- Ayacucho
- Cajamarca
- Cusco
- Huancavelica
- Huánuco
- Ica
- Junín
- La Libertad
- Lambayeque
- Lima
- Moquegua
- Pasco
- Piura
- Puno
- Tacna
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Proyecciones del clima del 12 al 14 de mayo: ¿qué temperaturas se esperan?
Se pronostica que el 12 de mayo las temperaturas en la sierra centro, a más de 3200 m s. n. m., estarán entre 0 °C y -5 °C. En el norte, el 13 de mayo, las ciudades ubicadas por encima de los 2500 m s. n. m. enfrentarán de 6 °C a 12 °C, mientras que en el centro se prevén de 0 °C a -8 °C sobre los 3200 m s. n. m.; y en el sur, valores cercanos a -10 °C a más de 4000 m s. n. m.
El 14 de mayo, las temperaturas en la sierra norte podrán oscilar entre 1 °C y 9 °C sobre los 2500 m s. n. m.; en el centro, de 0 °C a -8 °C a más de 3200 m s. n. m.; y en la sierra sur, se pronostican entre 0 °C y -12 °C.