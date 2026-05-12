Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ONPE al 99.635%: Roberto Sánchez lidera en 11 regiones y mantiene ventaja electoral

Senamhi alerta descenso extremo de temperaturas: Lima y 17 regiones llegarían hasta los -12 °C

Senamhi advierte sobre una bajada drástica de temperaturas en Lima y 17 regiones del Perú, iniciando en 72 horas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Senamhi alerta descenso extremo de temperaturas: Lima y 17 regiones llegarían hasta los -12 °C
    Senamhi reporta CAÍDA BRUSCA de temperaturas hasta -12 °C en Lima y otras 17 regiones. | Composición Wapa
    Senamhi alerta descenso extremo de temperaturas: Lima y 17 regiones llegarían hasta los -12 °C

    ¡Prepara las mantas! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha indicado que se avecina un descenso notable de temperaturas en Lima y otras 17 regiones, comenzando dentro de las próximas 72 horas. Aquí te brindamos toda la información.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Subasta de terrenos en Lima Metropolitana entra en cuenta regresiva: Plazo vence este 13 de mayo

    ¿Está tu región incluida? Senamhi alerta sobre un fuerte frío en el corto plazo

    Según información del "Aviso Meteorológico 184" emitido por el Senamhi, las temperaturas bajarán drásticamente del 12 al 14 de mayo, desde el inicio del día, con vientos de hasta 45 km/h, cielos despejados, y un leve aumento de la temperatura durante el día. Estas son las regiones afectadas:

    • Áncash
    • Apurímac
    • Arequipa
    • Ayacucho
    • Cajamarca
    • Cusco
    • Huancavelica
    • Huánuco
    • Ica
    • Junín
    • La Libertad
    • Lambayeque
    • Lima
    • Moquegua
    • Pasco
    • Piura
    • Puno
    • Tacna
    ¿Está tu región incluida? Senamhi alerta sobre un fuerte frío en el corto plazo.
    ¿Está tu región incluida? Senamhi alerta sobre un fuerte frío en el corto plazo.
    wapa.pe

    PUEDES VER: Fallece ingeniero de 40 años tras operación bariátrica con el llamado ‘bariatra de las estrellas’

    Proyecciones del clima del 12 al 14 de mayo: ¿qué temperaturas se esperan?

    Se pronostica que el 12 de mayo las temperaturas en la sierra centro, a más de 3200 m s. n. m., estarán entre 0 °C y -5 °C. En el norte, el 13 de mayo, las ciudades ubicadas por encima de los 2500 m s. n. m. enfrentarán de 6 °C a 12 °C, mientras que en el centro se prevén de 0 °C a -8 °C sobre los 3200 m s. n. m.; y en el sur, valores cercanos a -10 °C a más de 4000 m s. n. m.

    El 14 de mayo, las temperaturas en la sierra norte podrán oscilar entre 1 °C y 9 °C sobre los 2500 m s. n. m.; en el centro, de 0 °C a -8 °C a más de 3200 m s. n. m.; y en la sierra sur, se pronostican entre 0 °C y -12 °C.

    SOBRE EL AUTOR:
    Senamhi alerta descenso extremo de temperaturas: Lima y 17 regiones llegarían hasta los -12 °C
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Duelo en el fútbol peruano: muere ilustre campeón de la Copa América 1975 y participante del Mundial de Argentina 78

    QUISPE: ¿Qué significa y cuál es el origen del apellido más popular de Perú?

    Fallece ingeniero de 40 años tras operación bariátrica con el llamado ‘bariatra de las estrellas’

    Gobierno oficializa feriado no laborable este 14 de mayo en un único distrito del Perú

    Acapulco Shore, temporada 11 EN VIVO vía MTV LA ONLINE: a qué hora y dónde ver gratis

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;