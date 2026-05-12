Senamhi advierte sobre una bajada drástica de temperaturas en Lima y 17 regiones del Perú, iniciando en 72 horas.

¡Prepara las mantas! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha indicado que se avecina un descenso notable de temperaturas en Lima y otras 17 regiones, comenzando dentro de las próximas 72 horas. Aquí te brindamos toda la información.

¿Está tu región incluida? Senamhi alerta sobre un fuerte frío en el corto plazo

Según información del "Aviso Meteorológico 184" emitido por el Senamhi, las temperaturas bajarán drásticamente del 12 al 14 de mayo, desde el inicio del día, con vientos de hasta 45 km/h, cielos despejados, y un leve aumento de la temperatura durante el día. Estas son las regiones afectadas:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

Tacna

¿Está tu región incluida? Senamhi alerta sobre un fuerte frío en el corto plazo.

Proyecciones del clima del 12 al 14 de mayo: ¿qué temperaturas se esperan?

Se pronostica que el 12 de mayo las temperaturas en la sierra centro, a más de 3200 m s. n. m., estarán entre 0 °C y -5 °C. En el norte, el 13 de mayo, las ciudades ubicadas por encima de los 2500 m s. n. m. enfrentarán de 6 °C a 12 °C, mientras que en el centro se prevén de 0 °C a -8 °C sobre los 3200 m s. n. m.; y en el sur, valores cercanos a -10 °C a más de 4000 m s. n. m.