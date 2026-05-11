Subasta de terrenos en Lima Metropolitana entra en cuenta regresiva: Plazo vence este 13 de mayo

Serpar anunció que el acto público se realizará el próximo 13 de mayo en el Circuito Mágico del Agua.

Con la finalidad de impulsar nuevas oportunidades para vivienda y emprendimiento, el Servicio de Parques de Lima (Serpar) pondrá en subasta 131 lotes urbanos distribuidos en 10 distritos de Lima Metropolitana. Esta iniciativa busca beneficiar tanto a ciudadanos limeños como a personas provenientes de distintas regiones del país.

La primera convocatoria sobresale por la ubicación estratégica de los terrenos. Lima Norte concentra la mayor cantidad de predios con proyección de inversión, repartidos en Carabayllo (70), San Martín de Porres (9), Puente Piedra (3) y Los Olivos (3).

Del mismo modo, también se ofrecerán terrenos en otros puntos importantes de la capital, como Pachacámac (20), Lurigancho-Chosica (18), Miraflores (3), Santiago de Surco (2), La Molina (2) y Ate (1).

Los lotes disponibles presentan diferentes dimensiones, desde 90.00 m² hasta 1,383.20 m², mientras que los precios base van desde S/49,850 hasta S/4,170,300.

Al estar en áreas urbanas ya consolidadas, los predios disponen de todos los servicios básicos. Además, la inversión cuenta con respaldo legal gracias a que cada lote posee saneamiento físico-legal y su correspondiente partida registral.

Serpar precisó que estos terrenos proceden de los aportes de ley por habilitación urbana, por lo que no corresponden a parques ni áreas verdes, sino a espacios habilitados con parámetros urbanísticos aptos para proyectos de vivienda o comercio.

De igual manera, la entidad indicó que todo lo recaudado durante la subasta será destinado al mantenimiento y mejoramiento de los parques y clubes metropolitanos de Lima.

El acto público se realizará el jueves 14 de mayo desde las 9.00 a. m. en el Circuito Mágico del Agua y contará con la presencia de un notario para asegurar la transparencia del proceso.

¿Cómo participar?

La convocatoria está dirigida tanto a personas naturales como a empresas interesadas en adquirir alguno de los terrenos. El principal requisito es comprar las bases del proceso, cuyo costo es de S/50 y estarán disponibles hasta el 13 de mayo a las 4.00 p. m.

Para facilitar el acceso, Serpar habilitó opciones digitales mediante su portal web, además de módulos de atención presencial en el Parque de la Muralla, de lunes a viernes entre las 9.00 a. m. y 4.00 p. m., y en el Circuito Mágico del Agua, de lunes a domingo de 3.00 p. m. a 9.00 p. m.

Como parte del procedimiento, los participantes deberán presentar un depósito de garantía equivalente al 5% del valor base del lote seleccionado. Este pago podrá efectuarse mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia no negociable.

Asimismo, será necesario adjuntar la carta de presentación y las declaraciones juradas correspondientes, documentos que podrán entregarse de forma presencial o virtual conforme al cronograma establecido.