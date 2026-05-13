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Afiliados podrán pasar de ONP a AFP y viceversa con nueva herramienta digital

La ONP y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP suscribieron un convenio para implementar la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST).

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    Afiliados podrán pasar de ONP a AFP y viceversa con nueva herramienta digital
    Onp y AFP firman acuerdo
    Afiliados podrán pasar de ONP a AFP y viceversa con nueva herramienta digital

    Atención, afiliados y aportantes al sistema de pensiones. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la Oficina de Normalización Previsional firmaron un convenio marco y otro específico para impulsar la puesta en marcha de la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), considerada una de las principales herramientas contempladas en la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, junto con la implementación del Pilar Semicontributivo.

    ¿En qué consiste? Se trata de una plataforma diseñada para agilizar los procesos de afiliación y traslado dentro de los sistemas de pensiones del país, tanto en AFP como en ONP, en el contexto de la nueva reforma previsional.

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    Este sistema permitirá centralizar toda la información relacionada con afiliaciones en la ONP y las AFP, además de gestionar los cambios de régimen previsional, ya sea de AFP a ONP o viceversa. Ambos convenios tendrán una vigencia inicial de tres años.

    Acuerdo entre SBS y ONP

    “El acuerdo marco busca establecer los mecanismos y dinámicas de gobernanza producto de una mayor interacción entre la SBS y la ONP, mientras que el convenio específico busca garantizar el intercambio seguro y en tiempo real de información entre ambas entidades para ejecutar los procesos de elección, afiliación y traslado en el sistema integral previsional peruano. Estos acuerdos constituyen uno de los principales hitos en la implementación de la reforma previsional orientada a fortalecer la interoperabilidad entre las entidades públicas y privadas vinculadas al sistema de pensiones”, indicó la SBS.

    De esta manera, la nueva plataforma estará administrada por la ONP en coordinación con la SBS. Su función será centralizar los datos sobre afiliaciones, traslados de régimen y registros de aportantes y afiliados. Para lograrlo, ambas instituciones compartirán información y desarrollarán mecanismos tecnológicos que permitan validar datos en tiempo real.

    ONP Y AFP
    ONP Y AFP

    “La interoperabilidad entre la ONP y la SBS permitirá brindar a los ciudadanos procesos de afiliación y traslados más seguros, transparentes y eficientes. Con la PAST estamos construyendo una plataforma moderna que fortalece la confianza de las personas en el sistema previsional y mejora la calidad de los servicios públicos digitales”, destacó el jefe de la ONP, Gastón Roger Remy Llacsa, quien añadió que estos acuerdos representan un paso importante para la modernización del Sistema Integral Previsional Peruano.

    El sistema previsional apunta a una mayor integración

    Por su parte, el superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, señaló que estos convenios consolidan el trabajo coordinado que ambas entidades vienen desarrollando desde la implementación de las Garantías Estatales y el Bono de Reconocimiento, fortaleciendo así la ejecución ordenada y segura de la reforma previsional.

    “La reforma plantea un sistema previsional más integrado y transparente. Estos convenios nos permiten asegurar que los puntos operacionales de contacto, el intercambio de información y los procesos de elección, afiliación y traslado se desarrollen con altos estándares de seguridad, trazabilidad y protección de datos personales, beneficiando directamente a los afiliados”, afirmó.

    Con ello, la SBS y la ONP —entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas— ratifican su compromiso de impulsar alianzas que permitan avanzar con la implementación de la reforma, el desarrollo de la PAST y el fortalecimiento de los procesos de afiliación y traslado previsional, así como facilitar el acceso al Pilar Semicontributivo mediante servicios más eficientes, seguros y transparentes para la ciudadanía.

    SOBRE EL AUTOR:
    Afiliados podrán pasar de ONP a AFP y viceversa con nueva herramienta digital
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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