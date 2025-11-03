ES OFICIAL | ONP pagará PENSIÓN ADICIONAL para este DICIEMBRE 2025: Ellos serán los BENEFICIARIOS

Los pensionistas afiliados a la ONP obtendrán un bono adicional en diciembre, siempre que hayan cumplido con el número mínimo de aportes exigido por el Sistema Nacional de Pensiones.

Diciembre traerá una pensión adicional para los jubilados del Perú. Aunque aún falta poco para el inicio del último mes del año, los pensionistas de la ONP ya se preparan para recibir este monto extra junto con su pensión habitual.

Este beneficio equivale a una pensión mensual adicional que se entrega dos veces al año, en Navidad y Fiestas Patrias, lo que significa que en julio y diciembre los jubilados reciben el doble de su pensión. Miles de beneficiarios que cobran en el Banco de la Nación se verán favorecidos con este pago.

No obstante, no todos los jubilados pueden acceder a este beneficio. Solo los adultos mayores que, durante su etapa laboral, realizaron 20 aportes o más al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) tienen derecho a recibirlo.

ONP: Bono de Navidad y Fiestas Patrias

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) confirmó que los pensionistas bajo el Decreto Ley N.º 19990 y otros regímenes especiales recibirán una pensión adicional en julio y diciembre, sin necesidad de realizar trámites extra. Este pago se otorga automáticamente a quienes hayan acumulado al menos 20 años de aportes, siendo el monto equivalente a su pensión mensual regular.

El coordinador de Asesoría Previsional de la ONP, Fermín Sáenz, explicó en una entrevista para el programa ONP en Línea que el depósito se efectúa directamente en la cuenta donde el jubilado recibe sus pagos habituales, respetando el cronograma establecido por la entidad. “El pago adicional se efectúa automáticamente en la cuenta del pensionista, conforme al calendario establecido por la ONP”, precisó.

Estos pagos extraordinarios buscan reforzar la economía de los jubilados del SNP, al brindarles un ingreso complementario en dos momentos clave del año. Sáenz también mencionó que los pensionistas pueden solicitar el prorrateo de las pensiones adicionales en hasta doce cuotas, lo que permite aumentar el monto mensual regular a cambio de no recibir los depósitos extraordinarios de julio y diciembre. Esta modalidad se activa a solicitud del jubilado ante la ONP.

Derecho a atención médica

El vocero también recordó que los jubilados tienen derecho a atención médica en EsSalud desde que obtienen la resolución que les otorga la pensión. “Si el jubilado tiene una emergencia, puede acudir a cualquier centro médico y señalar que es pensionista; será registrado y atendido”, indicó.