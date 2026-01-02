Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, jueves 1 de enero de 2026: Conoce dónde fue el epicentro

¡Alerta fashion! Estos son los colores clave que marcarán tendencia en 2026: así puedes lucirlos

Este 2026 todo cambia: descubre los colores que marcarán tendencia y cómo lucirlos para estar a la moda todo el año.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Alerta fashion! Estos son los colores clave que marcarán tendencia en 2026: así puedes lucirlos
    Colores de moda 2026: así se llevarán los tonos que marcarán tendencia este año. | Composición Wapa | Pinterest
    ¡Alerta fashion! Estos son los colores clave que marcarán tendencia en 2026: así puedes lucirlos

    Los colores de moda para 2026 no solo visten, sino que comunican emociones y estados de ánimo. Desde el minimalista Cloud Dancer, color Pantone del año, hasta los tonos vibrantes como el púrpura de Prada, cada elección cromática refleja personalidad y estilo.

    Más que tendencia, el color se convierte en un refugio y un manifiesto diario: calma, energía, alegría. En esta nota, te mostramos las tonalidades que dominarán la temporada Primavera-Verano 2026 y cómo integrarlas con intención en tu look.

    wapa.pe

    LEER MÁS: 4 errores al llevar pantalón palazzo en 2026 que arruinarán tu look

    ¿Cuáles son los colores en tendencia de 2026?

    Blanco

    Pantone ha proclamado al blanco como el tono del 2026, llamado Cloud Dancer, en honor a una película de aviación. Aunque algunos lo consideran frío o difícil de llevar, la pasarela y las celebridades, incluidas Miuccia Prada, lo respaldan. Nosotros también te proponemos alternativas para que este color etéreo se vea moderno y chic.

    wapa.pe

    Naranja

    El naranja se posiciona como uno de los colores más vibrantes del 2026. Este tono transmite energía, creatividad y optimismo. Desde naranjas intensos hasta versiones cálidas o pastel, la paleta se expande para adaptarse a cualquier estilo, convirtiéndose en una opción atrevida y llena de personalidad para destacar en cualquier look de la temporada.

    wapa.pe

    Amarillo

    El amarillo continúa siendo sinónimo de alegría, creatividad y optimismo. Tras brillar en el street style de 2025 en tonos pastel, este 2026 llega con variaciones y nuevos matices. Los amarillos con acentos mostaza se destacarán, ofreciendo estilismos sofisticados y elegantes que permiten combinar luminosidad y personalidad en cualquier prenda de manera armoniosa y moderna.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: 7 tonos de pelo antiedad que estarán en tendencia en 2026 y te hacen lucir 10 años menos

    Granate o borgoña

    El borgoña o granate sigue siendo un color clásico y elegante, presente desde 2024. Para 2026 se mantendrá en vestidos fluidos y conjuntos tejidos, como lo mostraron Marques’Almeida y Chanel. Este tono profundo transmite sofisticación y atemporalidad, consolidándose como una opción segura y estilosa para quienes buscan piezas que combinen elegancia con versatilidad.

    wapa.pe

    Marrones

    Los marrones se consolidan como el nuevo básico del 2026. Esta paleta abarca desde el chocolate profundo hasta el taupe, caqui, caoba, beige y cobrizos. Versátiles y fáciles de combinar, estos tonos cálidos se adaptan a todo tipo de prendas, desde looks casuales hasta formales, ofreciendo una opción sobria, elegante y moderna para cualquier armario.

    wapa.pe

    Púrpura

    Los marrones se consolidan como el nuevo básico del 2026. Esta paleta abarca desde el chocolate profundo hasta el taupe, caqui, caoba, beige y cobrizos. Versátiles y fáciles de combinar, estos tonos cálidos se adaptan a todo tipo de prendas, desde looks casuales hasta formales, ofreciendo una opción sobria, elegante y moderna para cualquier armario.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Alerta fashion! Estos son los colores clave que marcarán tendencia en 2026: así puedes lucirlos
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Ivana Yturbe y Pamela López arrasan con impolutos atuendos soft chic que elevan la sofisticación

    Alfombra roja de los Premios Grammy 2023: Top 5 de los mejores looks invadidos de glamour

    Laura Huarcayo festeja su cumpleaños con brillo y transparencias de alto impacto

    ¡Alerta fashion! Estos son los colores clave que marcarán tendencia en 2026: así puedes lucirlos

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;