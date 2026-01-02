¡Alerta fashion! Estos son los colores clave que marcarán tendencia en 2026: así puedes lucirlosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Los colores de moda para 2026 no solo visten, sino que comunican emociones y estados de ánimo. Desde el minimalista Cloud Dancer, color Pantone del año, hasta los tonos vibrantes como el púrpura de Prada, cada elección cromática refleja personalidad y estilo.
Más que tendencia, el color se convierte en un refugio y un manifiesto diario: calma, energía, alegría. En esta nota, te mostramos las tonalidades que dominarán la temporada Primavera-Verano 2026 y cómo integrarlas con intención en tu look.
¿Cuáles son los colores en tendencia de 2026?
Blanco
Pantone ha proclamado al blanco como el tono del 2026, llamado Cloud Dancer, en honor a una película de aviación. Aunque algunos lo consideran frío o difícil de llevar, la pasarela y las celebridades, incluidas Miuccia Prada, lo respaldan. Nosotros también te proponemos alternativas para que este color etéreo se vea moderno y chic.
Naranja
El naranja se posiciona como uno de los colores más vibrantes del 2026. Este tono transmite energía, creatividad y optimismo. Desde naranjas intensos hasta versiones cálidas o pastel, la paleta se expande para adaptarse a cualquier estilo, convirtiéndose en una opción atrevida y llena de personalidad para destacar en cualquier look de la temporada.
Amarillo
El amarillo continúa siendo sinónimo de alegría, creatividad y optimismo. Tras brillar en el street style de 2025 en tonos pastel, este 2026 llega con variaciones y nuevos matices. Los amarillos con acentos mostaza se destacarán, ofreciendo estilismos sofisticados y elegantes que permiten combinar luminosidad y personalidad en cualquier prenda de manera armoniosa y moderna.
Granate o borgoña
El borgoña o granate sigue siendo un color clásico y elegante, presente desde 2024. Para 2026 se mantendrá en vestidos fluidos y conjuntos tejidos, como lo mostraron Marques’Almeida y Chanel. Este tono profundo transmite sofisticación y atemporalidad, consolidándose como una opción segura y estilosa para quienes buscan piezas que combinen elegancia con versatilidad.
Marrones
Los marrones se consolidan como el nuevo básico del 2026. Esta paleta abarca desde el chocolate profundo hasta el taupe, caqui, caoba, beige y cobrizos. Versátiles y fáciles de combinar, estos tonos cálidos se adaptan a todo tipo de prendas, desde looks casuales hasta formales, ofreciendo una opción sobria, elegante y moderna para cualquier armario.
Púrpura
