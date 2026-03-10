Wapa.pe
¿Suheyn Cipriani en el Congreso? Modelo habría presentado certificado con irregularidades para trabajar en el Congreso

Suheyn Cipriani toma una radical medida tras los cuestionamientos por su contratación en el Congreso: ¿Qué hizo?

Suheyn Cipriani vuelve al centro de la polémica tras un reportaje que cuestiona documentos sobre su experiencia laboral presentada en el Congreso . ¿Qué hizo?

    Suheyn Cipriani toma una radical medida tras los cuestionamientos por su contratación en el Congreso: ¿Qué hizo?
    Suheyn Cipriani toma una radical medida tras cuestionamientos sobre su contrato en el Congreso. | Composición Wapa | Instagram
    Suheyn Cipriani toma una radical medida tras los cuestionamientos por su contratación en el Congreso: ¿Qué hizo?

    Suheyn Cipriani se encuentra en el centro de la polémica luego de que se difundiera una investigación periodística sobre su contratación en el Congreso de la República.

    La información sobre su vínculo laboral con el Parlamento se viralizó rápidamente en redes sociales y diversos medios, lo que desató una ola de comentarios y cuestionamientos sobre los procesos de selección y la transparencia en la contratación de personal de confianza dentro de la institución.

    La polémica se intensificó luego de la emisión de un reportaje en el programa'Magaly TV: la firme' , donde se presentaron documentos relacionados con la experiencia laboral que la exreina de belleza habría entregado para acceder al puesto de auxiliar en el Congreso.

    Según la investigación televisiva, Suheyn Cipriani indicó haber trabajado en la empresa T y C Brasil S.A.C. entre noviembre de 2020 y febrero de 2024, información que formaba parte del historial laboral que presentó para sustentar su contratación.

    No obstante, el informe también reveló un detalle que generó dudas. De acuerdo con el reportaje, la persona que firmó el certificado laboral habría tomado el control de la empresa recién en junio de 2024, lo que despertó cuestionamientos sobre la autenticidad del documento presentado.

    Suheyn Cipriani toma una radical medida tras cuestionamientos sobre su contrato en el Congreso

    En medio de la polémica, la modelo decidió tomar una medida en sus redes sociales y restringió la interacción en su cuenta oficial de Instagram. Usuarios notaron que los comentarios en varias de sus publicaciones recientes fueron desactivados.

    Suheyn Cipriani toma una radical medida tras cuestionamientos sobre su contrato en el Congreso.
    Suheyn Cipriani toma una radical medida tras cuestionamientos sobre su contrato en el Congreso.

    La decisión se tomó pocas horas después de que el tema ganara gran repercusión mediática, impidiendo que usuarios dejaran críticas en su perfil. La polémica aumentó al revelarse que su contratación habría sido solicitada por el entonces presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, mediante un memorando emitido en abril de 2025.

    Según documentos difundidos en el reportaje, Cipriani fue contratada como personal de confianza bajo la modalidad CAS, percibiendo un sueldo superior a S/16.000 durante cuatro meses. Hasta ahora, ninguno de los involucrados se ha pronunciado públicamente.

    Suheyn Cipriani toma una radical medida tras los cuestionamientos por su contratación en el Congreso: ¿Qué hizo?
