¡Hasta 10 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 8 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

Said Palao sorprende al vender todos sus departamentos en medio de dudas por bienes con Alejandra Baigorria: “Más feliz…”

El chico reality Said Palao sorprendió al vender todos sus departamentos y así respondió a las críticas de quienes lo tildaban de “mantenido” por Alejandra Baigorria.

    Said PalaoAlejandra Baigorria volvió a llamar la atención en redes sociales luego de que Alejandra Baigorria evitara responder si se casaron con bienes separados durante su participación en el pódcast Sin más que decir.

    En medio de los comentarios sobre la diferencia de ingresos entre ambos, el chico reality sorprendió al revelar que logró vender todos los departamentos de su proyecto inmobiliario. El guerrero decidió celebrar el resultado con sus seguidores.

    Said Palao anuncia que vendió todos los departamentos de su proyecto inmobiliario

    En su publicación, el integrante de Esto es guerra mostró una fotografía de la fachada del edificio acompañada de un gran sello que decía “Sold Out”. Con ello, el modelo de 32 años confirmó que logró cumplir su meta de vender el 100% de los departamentos de su proyecto inmobiliario.

    “Más feliz, imposible, proyecto terminado y vendido 100%”, fue el mensaje que compartió Said Palao, en el que también etiquetó a la inmobiliaria responsable de la construcción. Así, el influencer dejó ver que también obtiene buenos resultados en los negocios, al igual que su esposa, Alejandra Baigorria.

    Con este anuncio, además, respondió a las críticas de quienes lo señalaban como “mantenido” por la empresaria. La publicación generó numerosas reacciones de sus seguidoras, quienes lo felicitaron y recordaron que el rubro inmobiliario es un sector en el que Said Palao está involucrado desde hace varios años.

    Cabe recordar que el influencer afirmó ser dueño de la constructora LS Group y que incluso vendió su automóvil y sus acciones en la empresa familiar para poder crearla. No obstante, un reportaje del programa 'Magaly TV: la firme' sostuvo que él no sería el propietario de dicha compañía.

