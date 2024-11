Ante las acusaciones, Pamela Franco decidió responder formalmente a través de una carta notarial dirigida a Morales. En el documento, la cantante deja en claro que todos los adelantos y pagos de los contratos que gestionó su exmánager fueron depositados en su cuenta personal. Sin embargo, Franco afirma que Morales no ha cumplido con presentar una liquidación detallada de los contratos en los que ella ya ha cumplido sus compromisos, ni de aquellos que están pendientes.

En su carta notarial, Franco exhorta a Morales a presentar un sustento detallado que respalde la supuesta deuda de 50 mil soles que él alega. Según la artista, hasta la fecha, no ha recibido ningún documento que pruebe la existencia de esta deuda. Además, Franco advierte que, de no presentarse dicha documentación, se reserva el derecho de tomar acciones legales en contra de su exmánager. Esta solicitud deja claro que la cantante está dispuesta a defender su posición hasta el final, siempre y cuando no se presenten pruebas fehacientes.