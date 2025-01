Tras varios años de relación y de matrimonio con Silvia Núñez del Arco, Jaime Bayly asombró con su última columna, expresando que tiene miedo que la madre de su hija ya no lo ame: “A veces creo que mi esposa ya no me ama, que se aburre conmigo en la cama. Dada la diferencia de edad, y de peso, y de apetito erótico, no sería de extrañar que tal cosa ocurriera.”, escribió.

Otro mensaje que llamó la atención de Jaime es que se encuentra preocupado por las bebidas alcohólicas que toma su pareja, ya que él es abstemio: “También eso me preocupa: mi esposa bebe y yo soy abstemio. Me asusta la posibilidad de que se vuelva alcohólica, pero no le digo nada, respeto su libertad. Sin embargo, ella sabe que el asunto me inquieta porque su padre fue alcohólico y el mío también. Mi madre sufría mucho cuando mi padre se emborrachaba y se tornaba violento, áspero, sombrío. Yo no le digo nada a mi esposa, dejo que ella beba lo que le dé la gana de beber.”