Alessia Rovegno, cantante y ex Miss Perú 2022, celebró por anticipado su cumpleaños número 27, cuya fecha oficial es el 20 de enero. En un ambiente cálido y rodeada de su familia, la modelo decidió conmemorar la ocasión luciendo un elegante vestido midi largo de color blanco. A través de su cuenta de Instagram, Alessia compartió una serie de fotografías que capturaron la atención de miles de seguidores, quienes le enviaron felicitaciones y destacaron su impecable estilo.



Sin embargo, algunos comentarios hicieron referencia a la ausencia de Hugo García, con quien mantuvo una relación sentimental. Según declaraciones recientes, ambos confirmaron su separación, indicando que ya no están juntos desde hace dos meses. Dejando de lado estos comentarios, Alessia demostró cómo una prenda sencilla puede convertirse en el look perfecto para iniciar un nuevo año de vida, reafirmando su elegancia y sofisticación al celebrar por adelantado sus 27 años.